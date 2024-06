Cineclube Estação exibe filmes da Mostra Livre de Cinema em Americana

A Mostra Livre de Cinema é uma mostra internacional de filmes de curta e longa metragem, que acontece de forma itinerante em mais de 20 cidades do estado de São Paulo. Em sua 7ª edição, a Mostra exibirá produções de origem internacional, além de filmes brasileiros. A cidade de Americana faz parte desta rota, e através da parceria com o Cineclube Estação, a cidade recebe durante todo o período da Mostra, exibições de forma itinerante alcançando os mais diversos espaços.

No dia 18 de junho a exibição ocorre no Senac Americana, com os filmes da Mostra Realizadoras a partir das 19h. A partir do dia 27, as exibições passam a ser todas as quintas-feiras às 19h. Com curtas que retratam histórias comoventes sobre amizades, aventuras e responsabilidades, tudo de forma leve e descontraída para entreter crianças e adultos. Além de documentários e ficções, que retratam nostalgia, felicidade, dor e luta do interior paulista.

O projeto, que conta com a produção da Frame7 Cinema e a realização do Ministério da Cultura e Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústrias Criativa, evidencia a crescente produção independente do cinema nacional e internacional, feito na maioria das vezes sem patrocínios ou uso de verbas públicas.

O evento também contará com diversas atividades que promovem o desenvolvimento de mercado audiovisual, economia criativa, fomento de público e difusão do cinema brasileiro através do CF3 Creative Film Finance Forum – Fórum de Negócios Audiovisuais, Mercado e Internet, evento voltado ao mercado audiovisual, de cinema, televisão, internet e novas mídias. Que tem o objetivo de descentralizar negócios e informações sobre o setor audiovisual e criativo.

Em 2024, o CF3 acontecerá de forma gratuita como encerramento da Mostra Livre de Cinema, nos dias 12, 13 e 14 de julho no Teatro Erotídes de Campos – Engenho Central/Piracicaba – SP e contará com palestras, expositores, pitchings, além outras diversas atividades que auxiliam no fomento do mercado audiovisual, cultural e educacional.

Toda a programação é gratuita e acessível a todo público.

Confira a programação completa:

18/06 às 19h MOSTRA REALIZADORAS

Senac Americana – Rua Dr Angelino Sanches, 800 – Vila Gallo – Americana/SP

BONITA DE ROSTO

Direção: Ana Squilanti -Brasil

EL FUEGO QUE HEMOS CONSTRUIDO

Direção: Fernanda Tovar Masvidal – México

QUANDO DISSE ADEUS ACHEI QUE TIVESSE IDO

Direção: Juliana Magalhães – Brasil

MANCHÁ KU GOSO

Direção: Vesuhely Americaan – Curaçao

LÍNEAS NADA MÁS

Direção: Luisa Fernanda Abril – Colômbia

SHAN SHAN

Direção: Shen Gao Reino Unido

SHTANDER, SHTANDER, KATYA!

Direção: Alexandra Shadrina – Estônia

DALVA DA RUA SETE

Direção: Gab Lourenzato – Brasil

RECETTE GRIGRETTE

Direção: Alba Melis – França

BREATH TAKING

Direção: Phyllis Whyte, Sherry Leblanc – Canadá

27/06 às 19h CINEMA NEGRO

ITFOZ – Instituto Torre Forte do Zincão – AV. Florindo Cibin, 5025 – Parque da Liberdade – Americana/SP

ANCESTRAIS

Direção: Macário Jeferson Fernando – Brasil

EDOM

Direção: Claudio Márcio de Lima, Breno Santos Rubim – Brasil

EXOTISMOS

Direção: Alessandra Gama – Brasil

MYSTERY IDENTITY

Direção: Kugaruka Nsoromma, Malcom Odd – Canadá

NÃO ESQUECE O CHAMPAGNE

Direção: Vitor Reis – Brasil

NIGHT OWL

Direção: Bongani Ndaba – África do Sul

O PIPA

Direção: Isabela Alves – Brasil

QUARTA-FEIRA

Direção: Bárbara santos, João pedro prado – Brasil

ÚNICA SAÍDA

Direção: Sérgio Malheiros – Brasil

TERRES MARRONES

Direção: Kaushik Soubans – Ilhas Maurício

04/07 às 19h MOSTRA INFANTIL

ITFOZ – Instituto Torre Forte do Zincão – Rua Santo Onofre, 220 – São Manoel – Americana/SP

LÁGRIMA

Direção: Bruna Assis Alves, Gabriella Oliveira Andrade, Daniela Suemi Aoki, Maria Eduarda Jurischka Soares – Brasil

MEL E PEDRINHO

Direção: Carla Henze, Isà Mota – Brasil

TEO, O MENINO AZUL

Direção: Hygor Amorim – Brasil

PARQUINHO JURÁSSICO

Direção: Rafael Francisco – Brasil

QUINTAL

Direção: Mariana Netto – Brasil

AMIGA LATA

Direção: Thiago Cascabulho – Brasil

A BALEIA MÁGICA

Direção: Douglas Alves Ferreira – Brasil

SUPER-HERÓI DO CLIPE NO MEIO DA PRAÇA

Direção: Felipe Aufiero – Brasil

WHERE ARE YOU FROM?

Direção: Juan Cristiani – Uruguai

REFLORESCER

Direção: Lara Salsa – Brasil

11/07 às 19h MOSTRA INTERIORES

BECO CULTURAL – Travessa do Alecrins – Jardim São Paulo – Americana/SP

NA HORA DE PÔR A MESA

Direção: Stela Ramos, Well Darwin – Brasil

CASA DOS SENTIRES

Direção: Fernando Augusto Moura – Brasil

A ORQUESTRA DAS DIRETAS

Direção: Caue Nunes – Brasil

O FUTURO QUE ME ALCANCE

Direção: Nat Grego – Brasil

TUDO QUE IMPORTA

Direção: Coraci Bartman Ruiz – Brasil

CAQUINHOS

Direção: Denise Szabo – Brasil

SARA

Direção: Cris Mendes – Brasil

O SEGUIDOR

Direção: Pedro Kalli, Renata Moraes

PROERD COM O VOVÔ

Direção: Gabriel Ramiro – Brasil

PENELOPE

Direção: Luciana Jacob – Brasil

Mais informações no site: www.mostralivre.com.br

SERVIÇO

7ª Mostra Livre de Cinema

18 e 27, de junho, a partir das 19h

4 e 11, de julho, a partir das 19h

Grátis.

