A Eurocopa, principal torneio do velho continente entre seleções, terá início nesta sexta-feira (14) com brasileiros

A partida de abertura será entre a Alemanha, país-sede, e a Escócia, às 16h. Apesar de contar apenas com equipes europeias, três brasileiros irão disputar a competição, além do treinador da Albânia, Sylvinho. Jorginho, pela Itália, e Pepe e Matheus Nunes por Portugal. Eles foram naturalizados por estes países, assim como já aconteceu com outros 17 jogadores brasileiros que já disputaram o torneio anteriormente, como mostra o levantamento do Somos Fanáticos. Já teve até tupiniquim campeão e caso de mudança de nome. Veja a relação completa abaixo:

Alemanha

Paulo Rink – Eurocopa 2000

O atacante jogou em times como Bayer Leverkusen e Nurnberg e foi selecionado para a competição em 2000, disputada na Holanda e Bélgica.

Kevin Kuranyi – Eurocopa 2004 e 2008

Nascido no Rio de Janeiro, Kuranyi disputou duas edições da Euro pela Alemanha. Também era atacante.

Croácia

Eduardo da Silva – Eurocopa 2012

O atacante jogou no Arsenal e atuou na seleção croata por dez anos. Ele disputou a Euro sediada na Polônia e Ucrânia.

Espanha

Donato – Eurocopa 1996

Com mais de 300 partidas pelo La Coruña, o zagueiro e volante Donato atuou pela espanha na Euro disputada na Inglaterra

Marcos Senna – Eurocopa 2008

O volante Marcos Senna, campeão mundial pelo Corinthians como reserva, foi o primeiro brasileiro a conquistar o título da Eurocopa. Na época, ele era capitão e destaque do Villarreal.

Thiago Alcântara – Eurocopa 2020

O volante é convocado para a “Roja” desde as categorias de base e configurou entre os convocados da Euro 2020, que só veio a ser disputada em 2021 por conta da pandemia.

Itália

Thiago Motta – Eurocopa 2012 e 2016

O volante que jogou por Barcelona, Inter de Milão e PSG foi convocado para duas edições da Euro pela Itália.

Éder – Eurocopa 2016

O atacante só atuou no Brasil por Criciúma e São Paulo e esteve presente na Euro de 2016 após ótimas atuações pela Sampdoria.

Emerson Palmieri – Eurocopa 2020

O lateral-esquerdo se naturalizou italiano e se sagrou campeão na edição que foi disputada em 2021.

Jorginho – Eurocopa 2020 e 2024

O volante foi convidado para a seleção italiana após se destacar pelo Napoli.

Rafael Tolói – Eurocopa 2020

Após se destacar por Goiás e São Paulo, o zagueiro atraiu os olhares da Atalanta, clube que está até hoje. O serviço pelo time rendeu a convocação para a Euro 2020.

Portugal

Deco – Euro 2004 e 2008

O meia foi campeão da Liga dos Campeões de 2004 com o Porto e foi selecionado para o time nacional de Portugal. Depois, atuou por Barcelona e Chelsea e teve a oportunidade de atuar em duas edições da Euro.

Pepe – Euro 2008, 2012, 2016, 2020 e 2024

O zagueiro nascido em Maceió-AL está perto do recorde de disputar a sua quinta Eurocopa pela seleção portuguesa.

Matheus Nunes – Euro 2024

O volante do Manchester City foi convocado para o lugar de outro brasileiro naturalizado que se contundiu, Otávio. Nunes é nascido no Rio de Janeiro e se destacou por Sporting e Wolverhampton antes de chegar aos Citizens.

Polônia

Roger Guerreiro – Eurocopa 2008

Roger Guerreiro atuou por Corinthians e Flamengo antes de se transferir para o Legia Warsaw, da Polônia. Lá, se tornou ídolo e foi chamado para a Euro 2008, quando marcou um gol.

Thiago Cionek – Eurocopa 2016

Nascido em Curitiba-PR, o zagueiro disputou a Euro de 2016 com a camisa polonesa.

Rússia

Guilherme (goleiro) – Euro 2016

Nascido no estado de Minas Gerais, Guilherme Marinato defendeu o gol do Lokomotiv Moscow em mais de 300 partidas e foi convocado para a seleção russa na Euro 2016.

Mário Fernandes – Euro 2020

O lateral-direito ficou conhecido por recusar uma convocação para a Seleção Brasileira quando atuava pelo Grêmio. Após boas apresentações pelo CSKA, clube que ficou por dez anos, Mário foi convocado pela Rússia para disputar a Euro 2020.

Turquia

Mehmet Aurélio – Euro 2008

O volante que nasceu se chamando Marco Aurélio mudou de nome para atuar na seleção da Turquia. Ele conseguiu ser chamado para a Euro que foi disputada na Áustria e Suíça.

Ucrânia

Marlos – Euro 2020

O meio-campista canhoto nascido em São José dos Pinhais-PR foi selecionado pela Ucrânia para a disputa da Euro 2020.

Imagens/Montagem: Alamy/Somos Fanáticos

