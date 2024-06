Dasa e Amil se unem na gestão de hospitais

A Dasa e a Amil assinaram um acordo de associação por meio do qual a Amil irá contribuir ativos de hospitais e oncologia à Ímpar Serviços Hospitalares S.A. (“Ímpar”), empresa de hospitais e oncologia da Dasa, tornando a Ímpar uma joint venture (empreendimento controlado em conjunto) com participações iguais de 50% do capital votante entre Amil e Dasa e controle compartilhado.

A união formará o segundo maior grupo de hospitais do Brasil, contemplando 14 hospitais da Dasa (excluindo Hospital São Domingos, Hospital da Bahia e AMO) e 11 da rede Americas (rede independente da Amil, excluindo o Hospital Promater e o Hospital Monte Klinikum), com maior foco no Sudeste e Distrito Federal. A nova empresa contará com 25 hospitais e 4,4 mil leitos. A receita líquida combinada das operações incluídas na transação totalizou, em 2023, R$ 9,9 bilhões (R$ 5,7 bilhões dos ativos Dasa e R$ 4,2 bilhões dos ativos Amil), com EBITDA estimado em R$ 777 milhões (R$ 600 milhões dos ativos Dasa e R$ 177 milhões dos ativos Amil).

A operação também envolve a Dasa Oncologia e o Americas Oncologia (COI), bem como os Centros de Medicina Especializada. As empresas pretendem trabalhar em rede aberta, apoiando cada vez mais as diversas operadoras de saúde parceiras, médicos e demais agentes da cadeia de valor para oferecer aos pacientes medicina de ponta e excelência em cuidado cada vez mais sustentável, integrado e eficiente.

Os hospitais da Dasa contemplados na operação são: Hospital Nove de Julho (SP), Unidade Nove de Julho Alphaville (SP), Hospital Santa Paula (SP), Hospital Leforte Liberdade (SP), Hospital Leforte Morumbi (SP), Hospital Christóvão da Gama – Diadema (SP), Hospital e Maternidade Christóvão da Gama – Santo André (SP); Hospital São Lucas Copacabana (RJ), Complexo Hospitalar Niterói (RJ), Hospital Nossa Senhora do Carmo (RJ); Maternidade Brasília (DF), Hospital Brasília Águas Claras (DF), Hospital Brasília (DF); Hospital Paraná (PR).

Já pela rede Americas são o Samaritano Higienópolis (SP), Samaritano Paulista (SP), Alvorada Moema (SP), Hospital e Maternidade Madre Theodora (SP); Hospital Pró-Cardíaco (RJ), Hospital Samaritano Botafogo (RJ), Hospital Samaritano Barra (RJ); Hospital Vitória Barra (RJ), Hospital e Maternidade Santa Lúcia (RJ); Hospital Alvorada Brasília (DF); Hospital Santa Joana Recife (PE).

A governança foi desenhada para manter equilíbrio de direitos, com 3 representantes de cada sócio e 3 membros independentes em conselho, e para buscar agilidade, com decisões majoritariamente por maioria simples em conselho. Os termos acordados preveem que, no fechamento da operação, Dulce Pugliese de Godoy Bueno será nomeada presidente do conselho de administração e Lício Cintra será nomeado presidente executivo da Ímpar. O processo de integração será desenvolvido após a aprovação do Cade e órgãos competentes. Até este momento, as operações continuam independentes.

O estabelecimento de uma maior rede de hospitais em sociedade com a Amil e um eventual desinvestimento das atividades da Ímpar fora do escopo da operação (Hospital da Bahia, Hospital São Domingos e AMO), são, conjuntamente com o aumento de capital pelos controladores da Dasa e o programa de excelência operacional em andamento, passos decisivos da Companhia na redução do seu endividamento e melhoria de sua rentabilidade.

Para Lício Cintra, presidente da Dasa, a operação maximiza o valor do negócio de hospitais para ambas as empresas, proporcionando maior escala, acelerando as ações de melhoria e performance em andamento para ambas as partes, bem como otimizando investimentos em inovação e tecnologia.

“Com essa união de forças, teremos uma rede de hospitais mais robusta e atraente para os pacientes e toda a cadeia de saúde (médicos, equipes multidisciplinares, fontes pagadoras, entre outros), oferecendo mais acesso a uma jornada única e presente em todas as etapas de cuidado. Vamos continuar, juntos, a promover a boa medicina, com relevância, pertinência, inteligência de dados e navegação fluída em todo o cuidado assistencial. Serão mais opções de instalações, profissionais e tratamentos”. E completa: “A nova empresa terá um grupo de controle coeso, que soma experiências e com interesse de longo prazo, reforçando a relação harmônica e simbiótica com todas as operadoras de saúde e demais envolvidos na cadeia de valor. As duas companhias têm como foco o paciente no centro, na qualificação contínua das equipes e na adoção de tecnologias para integrar e ampliar o acesso à saúde”.

“A especialização da gestão em um grupo de empresas com a mesma vocação, nesse caso, a prestação de serviços médico-hospitalares por meio de credenciamento de operadoras nacionais e seguradoras internacionais, contribui para ajustar o foco e fortalecer competências. Em nosso segmento não há mais espaço para ineficiências de qualquer tipo, quanto mais estivermos preparados para oferecer uma experiência qualificada para nossos médicos e profissionais de saúde, mais clara será nossa oferta de valor para nossos pacientes”, complementa Renato Manso, diretor geral da Amil.

O compromisso das duas empresas com a excelência no cuidado assistencial não é novo. A Amil sempre atuou de forma inovadora, desde sua fundação, em clínicas e hospitais do Rio de Janeiro, expandindo seu modelo de acolhimento para outras regiões do país ao longo de 46 anos. A Dasa vem atuando de forma pioneira na proposição e implementação da medicina baseada em valor, e possui um longo histórico como precursor de novas tecnologias para a integração da jornada de cuidado. Nos hospitais de ambas, a qualidade está endossada pelas mais reconhecidas acreditações nacionais e internacionais, como Qmentum (primeira empresa privada do mundo a receber o selo Diamante para o modelo de Governança Clínica), ONA, JCI, Magnet, FACT e UTI Top Performer.

“Esta união entre Amil e Dasa tem um simbolismo muito forte, já que ambas as empresas foram do Edson Bueno, o maior empreendedor da saúde suplementar brasileira. Temos a responsabilidade de levar adiante este legado”, destaca o acionista da Amil, José Seripieri Junior.

Essa transação foi assessorada pela Stocche Forbes, Astoria e BTG, pela Dasa; e pela Lefosse, BR Partners e Banco Santander, pela Amil.

