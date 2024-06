Morre Skowa, da banda Skowa e a Máfia, aos 68

Marco Antonio Gonçalves dos Santos, do Trio Mocotó e da banda Skowa e a Máfia, morreu nesta quinta-feira, 13, aos 68 anos.

O artista havia sofrido uma parada cardíaca e passou uma semana internado em um hospital de Botucatu, em São Paulo. Ele deixa um filho e muitos amigos.

Nas redes sociais, André Abujamra, amigo do músico, lamentou a morte do artista: “Me ensinou a escutar música sem equalizar, me chamou para escutar os arranjos de metal que estava fazendo para o Skowa e a Máfia, me convidou para colocar uma guitarra na música ‘Zumbi’. Fica uma história de amizade, música e amor”.

Leia + sobre Famosos, artes e música

“Que descanse em paz e agite no paraíso”, desejou o músico e apresentador Luiz Thunderbird.

“Perdi um amigo. Perdemos. Fica mais triste sem você, Skowa. Obrigada amigo. E que artista vibrante. Ensinando tanto sempre”, despediu-se a atriz Marisa Orth.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP