A Altenburg, uma das maiores indústrias têxteis do país, inaugura nesta quarta-feira (12) sua primeira loja em Campinas, a quinta no estado de São Paulo. Com a nova operação, localizada no Parque Dom Pedro Shopping, a marca centenária chega a 16 lojas no país e mais de sete mil pontos de vendas. A inauguração da loja própria faz parte de uma decisão estratégica da empresa, como explica o gerente de varejo, Fabrício Juvêncio. “Nos últimos anos, percebemos a necessidade de estarmos mais próximos dos nossos clientes, indo além da venda de produtos. A abertura de lojas monomarca é uma das formas de aproximarmos ainda mais as pessoas, de transmitirmos a elas os nossos valores e a nossa essência”, ressalta.

O presidente da Altenburg, Tiago Altenburg, reforça a importância desta inauguração para os próximos passos da empresa. “A cidade de Campinas é uma potência na economia brasileira, extremamente forte na atividade terciária. Para nós, este é o início de um planejamento sendo concretizado, que é entrarmos em novas áreas do país, especialmente as regiões sudeste e centro-oeste, com novas lojas próprias e franquias, modelo que começamos a operar no mês passado.”

O novo espaço está estrategicamente localizado no shopping Parque Dom Pedro e conta com uma vasta gama de produtos para quem busca roupas de cama, toalhas e itens decorativos sem abrir mão de beleza e qualidade.

A nova loja traz o conceito e o design, que configuram uma tendência de envolvimento e aproximação com o cliente, que proporciona o toque nos produtos, percebendo a textura e a suavidade na hora da compra, explorando aspectos emocionais e sensoriais, gerando experiências. “As novas lojas trazem itens de cama, banho e travesseiros, além de decoração. A modernização dos espaços tem sido muito explorada e com grande resultado. Com a necessidade de o cliente sentir-se mais confortável e ambientado no seu espaço de compra, temos valorizado cada vez mais os recursos visuais, como ornamentação e arquitetura, explorando aspectos emocionais e sensoriais”, explica Otavio Corrêa Arruda, gerente de marcas da Altenburg.

Atualmente a marca catarinense conta com lojas físicas em Santa Catarina, Paraná, São Paulo e no Nordeste, além dos mais de sete mil pontos de vendas multimarcas – incluindo operações no Uruguai e seu portal de e-commerce. Com arrojado plano de franquias, anunciado recentemente ao mercado, a empresa tem como objetivo multiplicar por dez o número de lojas no país até 2032, chegando a 150 unidades. A centenária Altenburg é uma empresa familiar catarinense considerada uma das maiores indústrias têxteis do país. Responsável por gerar mais de 2 mil empregos diretos, a partir de suas quatro plantas no Brasil e uma no Paraguai. É, também, a maior fabricante de travesseiros da América Latina, com mais de 1,3 milhão de itens produzidos mensalmente. Com foco em design, conforto e qualidade, a Altenburg leva todos os meses mais de 1,6 milhão de produtos a lares de todo o Brasil e da América Latina.