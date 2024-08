No mês dedicado à conscientização sobre a importância do aleitamento materno, a Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, destaca a promoção de diversas iniciativas de apoio às colaboradoras lactantes e gestantes. Entre as iniciativas, que fazem parte do programa Suzano Faz Bem, estão as salas de apoio à amamentação, presentes em todas as unidades da Suzano no Estado de São Paulo.

O incentivo à amamentação é uma das principais ações da empresa na atenção e cuidado com as colaboradoras lactantes e ocorre por meio de espaços onde elas podem retirar e armazenar o leite de maneira confortável, segura e adequada. Na unidade de Limeira, a sala é equipada com uma poltrona, equipamentos para auxiliar na retirada do leite e um freezer para o armazenamento na temperatura correta.

“Uma das maiores preocupações das mulheres mães quando retornam ao trabalho é a questão da continuidade da amamentação. Na Suzano, acreditamos que é fundamental gerar e compartilhar valor, por isso pensando na saúde e bem-estar dessas mulheres e de seus filhos(as), procuramos dar todo o suporte para que nossas colaboradoras consigam continuar amamentando seus bebês, mesmo após retornar às atividades profissionais. Nosso objetivo é criar condições e contribuir para que esse retorno seja o mais tranquilo e confortável para nossas colaboradoras que também são mães”, afirma Marcelo de Mello, diretor de Segurança, Saúde, Qualidade de Vida e Facilities da Suzano.

Denise Alegrette, coordenadora de Qualidade de Vida e responsável pelo Programa Faz Bem, reforça o olhar da Suzano para o bem-estar dos(as) colaboradores(as), em especial as gestantes. “Nossa área de saúde e qualidade de vida tem o propósito de incentivar o cuidado saudável com a mamãe e o bebê. Acompanhamos todo o processo gestacional com suporte nutricional, enfermagem e obstetrícia, psicológico e físico, e não seria diferente no retorno presencial. Então, pensando na continuidade do cuidado nutricional do bebê, preparamos um espaço todo voltado para o conforto da mamãe em todas as nossas unidades. Além disso, temos também rodas de conversa, como as que estão sendo realizadas durante o mês de agosto, com objetivo de trazer mais informação sobre o aleitamento materno”, cita.

Além de todos os benefícios e apoio oferecidos pela Suzano, as colaboradoras gestantes recebem um kit maternidade e um kit amamentação, composto por frasqueira térmica, adaptador e frascos, tudo para auxiliar no armazenamento do leite materno. Estas ações estão alinhadas ao compromisso da empresa em promover a equidade de gênero no ambiente de trabalho.

A colaboradora Marcela Passucci Fernandes, analista de Logística Pleno, utilizou por bastante tempo a sala de apoio à amamentação da unidade Limeira e destaca a importância do espaço. Ela é mãe da pequena Isis Maria, que atualmente tem 1 ano e 9 meses e considera essa estrutura um grande diferencial da empresa. “Logo no meu retorno da licença, houve a inauguração da Sala de Amamentação e foi excelente ter esse espaço de privacidade e apoio para que eu continuasse amamentando e mantendo essa conexão com a minha filha. Por meio dessa iniciativa da Suzano, tive acesso direto à sala de amamentação, com todo o kit disponibilizado, e isso me ajudou muito nesse processo. Amamentei minha filha até 1 ano e 4 meses”, conta.

Marcela acredita que com essa iniciativa as mulheres mães conseguem ter mais segurança e tranquilidade no momento delicado do retorno ao trabalho, após o período de licença maternidade. “Vejo como um grande diferencial termos a Sala de Amamentação na unidade, pois muitas amigas minhas que trabalham em outras empresas acabam desmamando antecipadamente por falta de suporte”, comenta.

Hoje, a colaboradora já não utiliza mais o espaço, mas garante que guarda boas memórias do tempo em que frequentou o local. “Foi um espaço importante e de acolhida, que contribuiu positivamente para que eu conseguisse manter minha rotina de trabalho e também tivesse tranquilidade para me dedicar a essa função essencial da maternidade que é a de amamentar”, diz.

De acordo com a recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS), os bebês devem ser alimentados exclusivamente com leite materno até os seis meses de idade. Além disso, mesmo após a introdução dos primeiros alimentos sólidos, o ideal é que a amamentação continue até, pelo menos, os dois anos de idade.

Benefícios

Além das salas de apoio ao aleitamento materno, a Suzano oferece outros benefícios para as colaboradoras que são mães, entre eles o acompanhamento com enfermeira obstetra e nutricionista nos períodos de gestação e puerpério, a licença-maternidade estendida de seis meses, o auxílio-creche e o auxílio para filho com deficiência. Os colaboradores que são pais podem ter a licença-paternidade estendida para 20 dias.

