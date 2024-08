Professora Janaína Lemos Picone, de Nova Odessa, morre aos 44 anos

Mais notícias da cidade e região

“Hoje nosso colégio amanheceu sem uma de suas estrelas mais brilhantes, nossa querida professora Janaína Piconi. A Prô Jana, como era carinhosamente chamada por alunos, pais e colegas de trabalho, sempre foi uma referência para todos em profissionalismo e amor pela educação. Há 26 anos trabalhando conosco, sua dedicação irrestrita e incondicional, contribuiu para a formação de centenas de alunos. Janaína não era somente uma professora, ela incorporava toda a essência do ato de educar, pois não ensinava apenas com palavras, mas com o coração. Com seu amor, acolhimento, carinho, compreensão e dedicação aos alunos, pais e aos colegas de trabalho, ela será sempre uma referência em nosso colégio e em nossas vidas. Deus nos abençoou pelo tempo que convivemos com a Prô Jana e seu legado em nosso colégio jamais será esquecido. Obrigado Prô Jana, por nos ensinar tão preciosas lições de vida. Que Deus a receba em suas moradas celestiais”, escreveu.