Taís Araújo está confirmada como a grande estrela do remake de “Vale Tudo”.

A atriz vai interpretar a heroína Raquel Accioly, que foi imortalizada por Regina Duarte no original de 1988.

De acordo com a Folha de S. Paulo, Taís Araújo relutou em aceitar o convite por causa da família, que preferia que ela não fizesse a novela por considerar o papel arriscado.

Internauta no twitter comentou que “Raquel realmente é um papel dificílimo. Na obra original, a personagem dependeu muito do carisma e do talento da Regina Duarte para que não se tornasse chato, porque o honestidade ilibada da Raquel as vezes irritava.”

