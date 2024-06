Vereadores de Santa Bárbara entram em férias

A Câmara de Vereadores de Santa Bárbara d’Oeste inicia, na segunda-feira, dia 1º de julho, o recesso parlamentar do meio do ano, que segue até o dia 14 de julho, período em que as sessões camarárias ficam interrompidas, conforme previsto no artigo nº 31 da Lei Orgânica do Município.

No entanto, o expediente da Casa de Leis, inclusive o protocolo de proposituras por parte dos parlamentares, segue normalmente, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

Os vereadores barbarenses voltam a se reunir no Plenário Dr. Tancredo Neves para a 24ª Sessão Ordinária deste ano no dia 16 de julho, terça-feira, a partir das 14h. Para mais informações sobre a rotina da Câmara Municipal e acesso a todas os proposituras apresentadas na Casa de Leis, visite o site oficial www.camarasantabarbara.sp.gov.br e siga o @camarasbo nas redes sociais.

