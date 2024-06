Tarcísio em SB na inauguração do Meu Pet

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, e o governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, entregaram oficialmente nesta sexta-feira (14) a “Clínica Veterinária Meu PET”, localizada à Avenida Prefeito Isaías Hermínio Romano, 467, no Jardim Souza Queiroz.

O evento contou também com as presenças do ex-presidente Jair Bolsonaro, do presidente da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), deputado André do Prado, do secretário de Governo e Relações Institucionais, Gilberto Kassab, do sub-secretário de Estado de Meio Ambiente, Jônatas Trindade, além dos deputados estaduais Dirceu Dalben , Paulo Mansur, Alex de Madureira e Rodrigo Moraes, prefeitos, secretários municipais, vereadores e representantes da sociedade civil.

Leia + sobre política regional

Em seu discurso, o governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, elogiou o trabalho realizado na cidade e citou demais investimentos do Estado em Santa Bárbara d’Oeste. “O meu anfitrião, prefeito Rafael Piovezan, tem feito um trabalho maravilhoso aqui em Santa Bárbara. Parabéns por tudo que você tem feito. Você vai contar sempre com a parceria e tem porta aberta do Governo do Estado de São Paulo”, comentou.

“Santa Bárbara, que além da Clínica Veterinária, uma das maiores clínicas que estamos fazendo no Estado, sendo mais de sete milhões de investimentos, também contará com recapeamento importante no bairro Cruzeiro do Sul e 372 apartamentos da CDHU.

Nós vamos continuar trabalhando juntos na habitação, na saúde animal, na pavimentação urbana, na mobilidade, na saúde e na educação. Conta sempre com o Governo do Estado de São Paulo”, complementou Freitas.

Hoje é um dia muito especial, pois nós temos a possibilidade de fazer duas entregas importantíssimas, a ‘Clínica Veterinária Meu PET’ e Praça ‘Dante Furlan’, no Jardim Esmeralda, e mostrar o empenho e o comprometimento que o governador Tarcísio tem com Santa Bárbara e com todos os municípios do Estado”, ressaltou o prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan.

“Há 22 anos, governador, comecei a trabalhar como estagiário nessa cidade com a questão da causa animal. E hoje, a consagração de todo esse trabalho vem através dessa parceria fiel de trabalho e de compromisso com as pessoas da Clínica Veterinária. Uma causa tão importante nos dias de hoje que a gente sabe o quanto ela impacta, inclusive, na saúde pública. Hoje é um dia especial porque consagra tudo isso. Consagra essa nossa trajetória ao longo do tempo, esse nosso compromisso com a cidade e o compromisso ambiental”, frisou o Chefe do Executivo.

A “Clínica Veterinária Meu PET” iniciará as atividades na segunda-feira (17)

oferecendo serviços gratuitos para cães e gatos, como consultas clínicas, cirurgias de baixa complexidade, castrações, serviços de vacinação e de adoção responsável. Na sequência o programa será ampliado oferecendo serviços de laboratório de análises clínicas, exames de ultrassom, raio-X, endoscopia e de urgência e emergência”.

Inicialmente serão atendidos somente moradores de Santa Bárbara d’Oeste. O agendamento deve ser feito de forma presencial, mediante a apresentação de comprovante de endereço e documento do proprietário do animal (RG/CPF).

Os atendimentos serão prioritários às famílias que tenham cadastros a bolsas de assistência social, sendo necessária a apresentação do referido cadastro. Posteriormente o agendamento será liberado ao público em geral.

Vale ressaltar que os mesmos não devem levar seus animais para realizar o agendamento. Os pets só devem ser direcionados à Clínica na data e horário da consulta agendada.

A unidade tem 565 m² de área construída, com salas cirúrgicas, de medicação, internação e equipamentos para ofertar atendimento regionalizado aos animais domésticos. O investimento entre obra e equipamentos é de R$ 6 milhões.

A “Clínica Veterinária Meu PET” fica localizado à Avenida Prefeito Isaías Hermínio Romano, 467, no Jardim Souza Queiroz. O atendimento acontecerá de segunda a sexta feira das 9 às 16 horas.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP