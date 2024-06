Dois adolescentes detidos por tráfico no Romano

Dois adolescentes foram detidos por tráfico de drogas na manhã desta sexta-feira em Santa Bárbara d’Oeste.

A ação da Guarda Municipal foi no Conjunto Habitacional Roberto Romano por volta das 9h30 desta sexta (14).

A dupla foi vista em atitude suspeita em frente a uma área de lazer na rua Ignácia Pinto de Campo.

Os adolescentes fugiram correndo quando a viatura se aproximou. Os GMs seguiram os menores e fizeram a abordagem no interior do Bloco 125. Os dois estavam com pochetes cheias de drogas e dinheiro.

Ao todo, os guardas apreenderam nove porções de dry, 22 de haxixe, 191 de cocaína, 193 de crack, 349 de maconha e R$ 44.

Os menores confessaram aos agentes que estavam traficando no local e receberam voz de apreensão.

