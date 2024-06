Tarcísio rasga elogios a Chico Sardelli e Rafael Piovezan

O governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), não economizou nos elogios aos prefeitos Chico Sardelli (PL) e Rafael Piovezan (PL), em eventos em Americana e Santa Bárbara d’Oeste nesta sexta-feira.

Em Santa Bárbara, Tarcísio inaugurou a Clínica Veterinária “Meu PET” e em Americana, o Núcleo de Especialidades.

“Tá com moral, o Rafael é merecedor”, disse o governador.

Já em Americana, Tarcísio também demonstrou seu apoio ao prefeito. “Uma característica do Ricardo Nunes o Chico também tem, que é a humildade. São pessoas que tem um coração que não cabe no peito e sempre pensando em fazer o melhor”, disse.

MOLINA. Após o evento em Americana, durante entrevista coletiva, Tarcísio foi questionado sobre a desistência do suplente de deputado Ricardo Molina na disputa para a prefeitura este ano. Tarcísio garantiu que Molina vai apoiar Chico.

OMAR. Com raras aparições públicas, o ex-prefeito de Americana marcou presença na cerimônia no Núcleo de Especialidades. Omar tirou fotos com o ex-presidente Jair Bolsonaro e o governador e ocupou um lugar no palco. Durante sua fala, Chico falou de ações de Omar à frente da prefeitura e agradeceu a presença do ex-prefeito.

BOLSONARO. Em Santa Bárbara, o ex-presidente não usou a palavra mas tirou fotos com diversas crianças no palco. Foi muito aplaudido pelos presentes mas ficou “na dele”. Já em Americana, Bolsonaro falou por quase 10 minutos, detonou o governo Lula e foi muito aplaudido.