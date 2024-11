O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) aprovou as contas do ex-presidente da Câmara Municipal de Sumaré, Willian Souza, referentes ao exercício de 2022.

A decisão destaca que, durante sua gestão, a Câmara Municipal cumpriu integralmente os índices legais e constitucionais exigidos para o Legislativo, incluindo o limite de gastos com pessoal e o destino de recursos públicos, refletindo a boa administração e a transparência nas ações realizadas.

O ex-presidente Willian Souza expressou sua satisfação com a decisão do Tribunal de Contas. “A decisão mostra como sempre trabalhamos em conformidade com as exigências legais e fiscais, garantindo uma gestão do dinheiro público com eficiência e voltada ao interesse de Sumaré”, disse o parlamentar.

Para o TCE-SP, o orçamento do Legislativo de Sumaré foi conduzido dentro dos parâmetros estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal e o gasto total com o funcionamento da Câmara foi compatível com as normas fiscais. Além disso, a fiscalização não encontrou irregularidades que comprometessem a regularidade das contas, o que reflete a gestão eficiente e responsável conduzida durante o período.

Willian na Câmara

Willian Souza foi presidente da Câmara Municipal de Sumaré por dois mandatos entre os anos de 2019 e 2022. No período, ele aplicou medidas inovadoras para o aumento da transparência e contenção de gastos públicos, além disso, investiu na valorização dos servidores, manteve a equivalência entre os funcionários concursados e comissionados, eliminou gastos com celular corporativo, combustível e carros alugados.