Teatro Municipal recebe stand-up “Atazanado” nesta sexta-feira

A comédia entra em cena no Teatro Municipal Lulu Benencase nesta sexta-feira (28), às 21h, com Rodrigo Sant´Anna e o stand-up “Atazanado”. O ator, humorista, dublador e roteirista usa suas habilidades para interpretar personagens como um tomate cereja, uma mãe rica, a mulher do site de busca e um peru de Natal. Usa hábitos do mundo moderno para refletir, por meio de uma comédia hilária, o cotidiano de uma geração. A classificação é de 16 anos.

Com milhões de seguidores nas redes, Sant´Anna tem destaque em programas humorísticos de televisão como a “Dona Graça”, em “Tô de Graça”, e outros personagens como no extinto “Zorra Total”, da Globo.

“Temos mais um nome importante do humor brasileiro na nossa agenda cultural, um espetáculo que percorre todo o país com grande público e sucesso”, diz a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

Os ingressos custam entre R$ 50 e R$ 100, com entrada solidária a R$ 80 mediante a troca de 1 kg de alimento. Os interessados devem procurar a bilheteria ou acessar www.entravip.com.br.

O Teatro Municipal Lulu Benencase fica na Rua Gonçalves Dias, 696, no Jardim Girassol. O telefone é (19) 3461-3045.

