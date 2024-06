Confira empresas com inscrições abertas para estágio e trainee

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

As companhias Goodyear, PPG, UPL estão com inscrições abertas para programas de estágio. São elegíveis para as vagas estudantes de ensino superior e cursos técnicos de diversas áreas. Já a Nitro, multinacional brasileira fabricante de especialidades químicas e insumos para o agro, está em busca de recém-formados para seu programa de trainees.

Há vagas disponíveis em todo território nacional, mas entre os municípios com oportunidades destacam-se Sumaré/SP, Campinas/SP, Ituverava/SP, Salto de Pirapora/SP, São Paulo/ SP, Americana/ SP, Gravataí/RS e Pinhais/PR.

Além disso, a Companhia de Estágios está conduzindo mais de 442 vagas pontuais de estágio em empresas como ADM do Brasil, Boehringer Ingelheim, Carrefour, Clariant, Galderma, Henkel, Klabin, Lenovo, Novo Nordisk, Printi, Prometeon, Schneider Electric, Softys, Tenda, Volvo, Whirlpool e Zurich.

Os processos seletivos são conduzidos pela Companhia de Estágios, líder em recrutamento e seleção de estagiários, trainees e jovens aprendizes. Confira abaixo os requisitos para conquistar uma vaga de estágio e trainee para promover o seu desenvolvimento profissional.

GENERAL MILLS

A General Mills, dona das marcas Yoki, Kitano e Häagen-Dazs, que tem atuação em mais de 100 países e em todos os continentes, está com inscrições abertas para o seu Programa de Estágio. Ao todo, são 24 vagas em modelos híbridos para posições corporativas (com idas ao escritório de São Bernardo do Campo/SP entre uma a três vezes ao mês), e de forma presencial para áreas que têm atuação direta em atividades fabris ou logísticas, nas unidades de Pouso Alegre/MG e Cajamar/SP.

Os interessados devem estar cursando o ensino superior, com formação prevista entre dezembro de 2025 e dezembro de 2026. As oportunidades são destinadas para estudantes dos cursos de acordo com a localidade:

São Bernardo do Campo: Publicidade e Propaganda, Comunicação Social, Marketing Bacharel. Administração, Economia, Marketing (Bacharel), Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Marketing Bacharel, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Produção, Engenharia de Gestão. Engenharia de Alimentos, Farmácia, Engenharia Química, Química, áreas correlatas. Engenharia de Materiais, Engenharia Mecânica. Engenharia de Produção, Engenharia de Gestão.

Pouso Alegre: Engenharias, Administração, Psicologia, Comunicação Social. Engenharia da Computação, Engenharia de Software, Ciências da Computação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Análise de Dados, Tecnólogos na área de Tecnologia. Engenharia de Alimentos, Engenharia Química, Química, Engenharia de Produção e correlatas. Economia, Logística, Comércio Exterior. Tecnólogo Superior em Controle e Processos Industriais, Gestão da Produção, Gestão da Qualidade ou Processos Gerenciais. Marketing, áreas de exatas ou correlatas.

Cajamar: Administração, Economia, Logística, Comércio Exterior.

Todas as etapas do processo seletivo serão online. São oferecidos os benefícios: bolsa-auxílio compatível com o mercado, vale-transporte, vale-alimentação e vale-refeição (ou refeição no local a depender da unidade), seguro de vida, convênio médico e odontológico, Programa de Apoio ao Colaborador (orientação financeira, jurídica, social e emocional) e Day Off Aniversário. Os selecionados iniciarão suas jornadas na General Mills na segunda semana de outubro de 2024.

Bolsa-auxílio: compatível com o mercado

Prazo de inscrição: 11/07

Link de inscrição: https://www.ciadeestagios.com.br/vagas/generalmills/

NITRO (trainee)

A Nitro, multinacional brasileira fabricante de especialidades químicas e insumos para o agronegócio, está com inscrições abertas para o Programa Trainee Agro 2024, buscando ampliar o time com novos talentos de diversas áreas. Há oportunidades para profissionais com formação acadêmica concluída em até 2 anos para atuar nos setores comercial e técnico relacionados com o agronegócio. São elegíveis candidatos dos cursos de Agronomia, Engenharia Agronômica e correlatos.

As vagas são distribuídas em todo território nacional, com jornada de 8 horas diárias de trabalho presencial. Entre os dias 10 a 25 de junho acontecem as entrevistas iniciais. A partir dos dias 01 e 02/07, os selecionados participam de um painel de apresentação com os gestores da Nitro. No dia 15/07 começa o programa de formação, com duração de 12 meses. Na fase final, os profissionais serão direcionados para as áreas de negócios agro da Nitro.

Bolsa-auxílio: compatível com o mercado

Prazo de inscrição: 21/06

Link de inscrição: https://www.ciadeestagios.com.br/programas/nitro

GOODYEAR

A Goodyear, uma das líderes mundiais na fabricação de pneus e presente no Brasil há mais de 100 anos, anuncia a abertura das inscrições para o seu Programa de Estágio para o terceiro trimestre de 2024. Com o apoio da Companhia de Estágios na condução das etapas de inscrição, o programa é destinado a estudantes universitários do penúltimo ano das áreas de exatas e humanas que desejam se desenvolver pessoal e profissionalmente.

As vagas oferecidas estão localizadas em São Paulo/SP e Americana/SP nas áreas de Manufatura, Inteligência de Vendas, Engenharia de Campo, Recursos Humanos, Supply Chain e Desenvolvimento de Negócios. O início do período de estágio para os estudantes selecionados está previsto para agosto, com jornada de trabalho de 30 horas semanais.Para participar do processo seletivo, os candidatos devem ter disponibilidade para cumprir um contrato de dois anos de estágio.

O Programa de Estágio Goodyear 2024 tem como objetivo proporcionar um ambiente dinâmico para os estudantes, oferecendo a possibilidade de transformar teoria em prática, além da participação em projetos multidisciplinares relevantes, treinamentos e o envolvimento com atividades de aprendizagem contínua.

Entre os benefícios oferecidos estão programa de assistência aos associados, vale-transporte, estacionamento, fretado ou reembolso de km, convênio para desconto em medicamentos, acesso a produtos com desconto, seguro de vida, plano médico e odontológico; acesso a restaurante ou vale-refeição e Gympass.

Bolsa-auxílio: compatível com o mercado

Prazo de inscrição: 30/06

Link de inscrição: www.ciadeestagios.com.br/Goodyear

PPG

A PPG, companhia que atua há mais de 140 anos no ramo de tintas, revestimentos e materiais especiais, está com as inscrições abertas para o seu Programa de Estágio Pintando Novos Talentos PPG 2024.2

O programa conta com uma trilha completa de desenvolvimento, com treinamentos, cursos que podem ser acessados a qualquer momento, rodas de conversa e equipes de desenvolvimento, com oportunidades para os municípios de Sumaré/SP, Gravataí/RS e Pinhais/PR.

As vagas são para estudantes com previsão de conclusão do curso a partir de junho de 2025. Os candidatos podem estar em cursos técnicos ou no ensino superior, com possibilidade para estagiar no mínimo por 18 meses e limitado a 24 meses. Estão elegíveis para as vagas estudantes das áreas de Administração, Ciências Contábeis, Automação Industrial, Comunicação, Design, Comércio Exterior, Negócios Internacionais e afins.

Os benefícios oferecidos incluem assistência médica e odontológica, bônus, ônibus fretado ou vale-transporte, refeição no local, programa de saúde e bem-estar e seguro de vida.

Bolsa-auxílio: compatível com o mercado

Prazo de inscrição: 10/07

Link de inscrição: https://www.ciadeestagios.com.br/programas/ppg

UPL

A UPL é uma fornecedora global de produtos e soluções agrícolas sustentáveis para toda a cadeia de produção de alimentos, desde o tratamento de sementes até a mesa do consumidor, consiste em produtos biológicos e soluções tradicionais de proteção de cultivos e está presente em 130 países.

A companhia está com as inscrições abertas para o Programa de Estágio, que conta com 16 vagas de estágio nos municípios de Campinas/SP, Ituverava/SP e Salto de Pirapora/SP. Os pré-requisitos para as vagas incluem formação superior, conhecimento do Pacote Office e, em alguns casos, inglês. A duração do programa é de no máximo 2 anos.

Além da bolsa-auxílio, o programa oferece como benefício seguro de vida, assistência médica e odontológica, vale-transporte ou estacionamento, fretado, vale-refeição ou refeitório, trilha de desenvolvimento e Gympass.

Bolsa-auxílio: compatível com o mercado

Prazo de inscrição: 05/07/2024

Link de inscrição: https://www.ciadeestagios.com.br/vagas/upl/

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP