Você já ouviu falar em terrorismo nutricional? O termo se refere a comunicação enganosa que gera medo e ansiedade em torno de escolhas alimentares. Essa abordagem sensacionalista muitas vezes distorce informações sobre alimentos, criando uma atmosfera de temor em relação à alimentação, o que causa decisões alimentares baseadas em informações equivocadas, prejudicando a relação saudável com a comida.

O Seminário “Saúde & Negócios” irá tratar do tema com a participação da nutricionista e mestre em nutrição clínica, Dra. Sónia dos Santos, que apresentará a palestra “Terrorismo Nutricional: Não Seja a Próxima Vítima” onde irá explicar a immportância de saber selecionar bem as fontes de informações nutricionais para evitar um pânico desnecessário sobre certos alimentos que muitas vezes, ou não sõa tão ruins assim ou até mesmo têm bons efeitos à saúde.

Uma alimentação adequada é fundamental para a saúde, melhorando o funcionamento do corpo e prevenindo doenças, além de fortalecer o sistema imunológico, regular o metabolismo e contribuir para a saúde mental e produtividade na carreira e empreendedorismo.

Gostou? Quer mais dicas e informações sobre como cuidar da saúde de forma adequada e como cuidar melhor da sua carreira profissional? Participe do seminário “Saúde & Negócios” que será realizado no dia 24 de fevereiro, das 12:00h às 17:00h (horário Brasil) NESTE LINK, de forma gratuita.

Além da palestra da Dra. Sónia dos Santos, o evento também contará com a presença de mais 10 profissionais de diferentes áreas de conhecimento para apresentar as novidades, alertas, cuidados e conselhos sobre carreira e negócios de forma multidisciplinar.