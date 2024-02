A equipe do Projeto Cozinhalimento da Prefeitura de Nova Odessa promoveu na terça-feira (20/02) mais um Workshop, desta vez com o tema “Pães Artesanais Doces e Salgados”. O curso gratuito contou com a presença de pelo menos 20 participantes, que saíram da cozinha modelo do projeto capacitados para gerar renda famílias. E já há uma lista de espera de interessados para a “segunda edição” da capacitação.

Desde sua inauguração, em março de 2023, já foram oferecidos quatro cursos e capacitações na “cozinha modelo” do projeto, mantida em parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado de São Paulo, através da Casa da Agricultura Paulista.

“Preparamos Stolen, um pão especial recheado com marzipan, uvas passas e ameixa, além de tranças recheadas, fatias húngaras, bolo de Reis e brioche. Nas preparações salgadas, fizemos esfirra aberta de carne, esfirra fechada de frango com catupiry, enroladinho de presunto e queijo, fogaça de alecrim com queijo, palitinhos de queijo crocante e salpicado de queijo. Cada bancada realizou pelo menos duas preparações, uma doce e uma salgada. Foi totalmente ‘mão na massa'”, comentou a nutricionista responsável pelo Setor de Alimentação Escolar da Prefeitura e pelo Cozinhalimento, Juliana Pissaia Savitsky (que ministra os cursos).

Cada workshop começa sempre com as orientações de “Boas Práticas de Produção e Manipulação”, orientações sobre custos e explicações das receitas e qual a finalidade de cada utensílio, equipamento e ingrediente utilizados. No final, todos degustaram e fazem avaliações positivas referentes ao tema do curso. “Foi novamente um sucesso. E já temos uma lista de espera de mais de 30 pessoas. No final de março eu vou dar o mesmo curso, de tanto sucesso que este fez”, adiantou Juliana.

PARCERIA

O Projeto Cozinhalimento é uma parceria da Prefeitura de Nova Odessa, por meio do Fundo Social de Solidariedade e do Setor de Alimentação Escolar da Secretaria Municipal de Educação, com a Casa da Agricultura do Governo do Estado de São Paulo.

Além da instalação de cozinhas profissionais e da capacitação de agentes multiplicadores, o Cozinhalimento promove ações de segurança alimentar e nutricional sustentáveis e de incentivo à geração de renda e empreendedorismo, através de cursos gratuitos oferecidos à comunidade, como este de panificação.

Por meio do convênio com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, o Projeto destinou R$ 80 mil para a compra de equipamentos, utensílios e mobiliário para a cozinha profissional, que inclui uma sala de aulas teóricas.

A Prefeitura investiu cerca de R$ 20 mil adicionais em utensílios, móveis e equipamentos, além de fornecer os insumos para os cursos, e também uma professora ou “agente multiplicadora” – neste caso, a própria servidora municipal e nutricionista, Juliana Pissaia Savitsky.

As inscrições nos cursos rápidos do Cozinhalimento de Nova Odessa devem ser feitas sempre de forma presencial, no Setor de Alimentação Escolar (a “Merenda Escolar”), que fica na Avenida Eddy de Freitas Criciúma, nº 150, no Centro (no antigo CTVP), das 8h às 11h ou das 13h às 15h. É necessário ter mais de 16 anos, apresentar documento de identidade com foto e comprovante de endereço em Nova Odessa.

O Projeto Cozinhalimento fica na Rua São Paulo, nº 399-425, no Jardim São Jorge – junto ao CMEI (Centro Municipal de Educação Infantil) Maria José Flauzino (a antiga “Creche Toca do Coelho”). Para ficar por dentro das novidades, os interessados podem seguir a página do Cozinhalimento no Instagram (@cozinhalimentonovaodessa) e o site e redes sociais da Prefeitura de Nova Odessa.