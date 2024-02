A Prefeitura de Americana iniciou a instalação de iluminação de LED no Terminal Rodoviário Francisco Luiz Bendilatti.

O serviço da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) começou nesta quinta-feira (22).

Serão substituídos em torno de 50 pontos de iluminação, localizados em toda área externa da Rodoviária de Americana. As melhorias serão custeadas por meio da CIP (Contribuição sobre Iluminação Pública).

“Esse serviço vai oferecer, além de economia para os cofres públicos, mais segurança aos usuários, pois a luminosidade do LED é muito superior ao da lâmpada convencional”, explica o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

“Estamos falando de uma melhoria de extrema importância, que vai beneficiar os usuários e munícipes que utilizam a rodoviária e o seu entorno. A nova iluminação traz mais segurança principalmente para a área de estacionamento de veículos”, destacou o administrador do Terminal Rodoviário, Levi Rossi.

Americana é uma das primeiras cidades do País a contar com todas as ruas e avenidas com iluminação de LED, sendo pioneira na Região Metropolitana de Campinas.

