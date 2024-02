Tendo em vista a importância do bilinguismo para aproveitar ao máximo as oportunidades do século XXI, muitos pais proporcionam aulas de inglês desde cedo para os filhos. Em casa, os adultos também podem incentivar esse aprendizado, estimulando a prática da língua de forma espontânea e descontraída.

Uma boa forma de fazer isso é compartilhando expressões curiosas e típicas dos falantes nativos com as crianças. Vale lembrar sempre que aprender inglês deve ser algo divertido, inserido no cotidiano e indo além dos livros e regras gramaticais.

Pensando nisso, confira uma lista de expressões interessantes em inglês, com a tradução literal entre parênteses e, em seguida, o seu significado e origem:

1- Piece of cake (pedaço de bolo): Significa algo muito fácil de fazer. A origem remonta à Grande Depressão nos Estados Unidos, quando as refeições eram escassas e um pedaço de bolo era considerado uma iguaria (algo especial, delicioso). “That’s a piece of cake“.

2- Spill the beans (derramar os feijões): Significa revelar um segredo. Uma teoria sugere que a expressão se originou em jogos antigos nos quais feijões eram usados para votação secreta e derrubar a caixa revelaria os votos.

3- Break a leg (quebrar uma perna): Em português, usamos a tradução literal, com o mesmo sentido de “boa sorte!” ou “vai lá e arrasa”. A origem desse idiomatismo é das peças de teatro, quando artistas de sucesso se curvaram tantas vezes depois de um show que machucavam ou quebravam a perna.

4- Pull someone’s leg (puxar a perna de alguém): Originalmente da Escócia, a frase possui o sentido de “pregar uma peça” e tem origem no ato de trapacear, em que uma pessoa puxaria a perna da outra para que ela tropeçasse. Em português, usamos uma expressão parecida, “passar a perna em alguém”, com um significado um pouco diferente: ganhar vantagem ou enganar o outro.

5- Kill two birds with one stone (matar dois pássaros com uma pedra): Acredita-se que a expressão possa ter origem na mitologia grega, com a lenda de Dédalo e o filho Ícaro. Dédalo, um grande inventor, matou dois pássaros com uma pedra para pegar suas asas e permitir que ele e o filho voassem para longe do Minotauro, que os havia prendido. Em português, costumamos usar “matar dois coelhos com uma cajadada só”, ou seja, conseguir dois resultados, ou se livrar de dois problemas, com uma única ação.

6- It’s raining cats and dogs (está chovendo gatos e cachorros): É um idiomatismo em inglês que significa que está chovendo muito intensamente. A origem exata dessa expressão é incerta, mas há várias teorias sobre sua origem. Alguns acreditam que a expressão tem raízes na mitologia nórdica, onde cães eram associados a tempestades e gatos à chuva. Outra teoria sugere que a expressão se originou na Inglaterra no século XVII, quando telhados eram feitos com palha e, em dias de chuva intensa, gatos e cachorros poderiam ser levados pelas correntes de água que se formavam.

Todas essas expressões são simples, fáceis de entrar no vocabulário do estudante que está seguindo o caminho do bilinguismo! Já conhecia alguma?

