A Secretaria de Educação de Sumaré conquistou o prêmio pelo desempenho na Avaliação de Fluência Leitora em 2023. A premiação aconteceu nesta terça-feira, dia 20, para as 120 cidades do Estado de São Paulo que se destacaram e foi feita durante lançamento do programa estadual Alfabetiza Juntos SP, com a presenta do governador do Tarcísio de Freitas, em São Paulo.

Nessa avaliação, 21 escolas foram avaliadas, sendo que, participaram 87,3% dos nossos alunos do 2º ano do Ensino Fundamental, o que corresponde a 1837 alunos. A cidade atingiu a diminuição de 10% de alunos pré-leitores em relação a primeira edição e o resultado de 45% de leitores iniciantes e 15% de leitores fluentes.

A Fluência Leitora avalia o desempenho individual dos alunos na leitura e compreensão de textos escritos, visando identificar possíveis lacunas no processo de alfabetização. A atividade prática permite verificar a capacidade dos estudantes no entendimento de palavras, pseudopalavras e textos adequados a sua etapa escolar, levando em consideração sua habilidade, fluidez e ritmo de leitura.

O conhecimento dos estudantes é medido por meio do aplicativo exclusivo do CAEd (Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação), utilizado para a gravação e validação da leitura das crianças.

São consideradas leitoras fluentes as crianças que conseguem ler entre 45 e 60 palavras corretamente no decorrer de um minuto, entre 28 e 40 pseudopalavras (palavras inventadas ou sem significado) e atingem 97% de precisão na leitura de palavras existentes em um texto.

“Esse é o resultado do esforço e comprometimento que temos com a educação de Sumaré. Este prêmio não é apenas um título; é o resultado do trabalho árduo, dedicação e paixão de todos os envolvidos na nossa educação. Professores, alunos, pais e funcionários das escolas. Investimos em uma educação de qualidade para formarmos cidadãos conscientes e com responsabilidade. A leitura é uma ponte para o aprendizado contínuo e para o desenvolvimento pessoal”, disse o prefeito Luiz Dalben.

Desde 2017, a Educação de Sumaré tem recebido investimentos. A cada ano, os alunos recebem kits de material e uniforme escolar. A Prefeitura também implantou novos playgrounds inclusivos nas escolas municipais. Os parquinhos contam com gangorra, parque infantil integrado e balanço, totalmente adaptados para a diversão de todos os alunos logo no início do ano letivo. E os alunos do primeiro ao novo ano do Ensino Fundamental têm uma nova disciplina: serão as aulas de robótica, para a alfabetização através desse tema. Os alunos receberam um kit com robô, peças e plataformas para a construção de protótipos e estruturas, chamando a atenção dos estudantes para a educação e estimulando a criatividade.

Foram criadas mais 2.900 vagas do Ensino Infantil à Graduação, foram instalados aparelhos de ar condicionado em todas as salas de aula e dependências das escolas, foram implantados na cidade polos da FATEC, ETEC e Univesp, além da entrega anual de kits de material e uniforme escolar. O cardápio da merenda escolar foi readequado, além da introdução de alimentos da agricultura familiar. E novas escolas foram entregues.

E o projeto Jovem Empreendedor foi implantado em 100% das salas de aula municipais, beneficiando cerca de 17 mil alunos do Fundamental I e II, Ensino Médio e EJA (Educação para Jovens e Adultos). Os professores receberam uma capacitação específica para passar o conhecimento aos alunos com a finalidade de disseminar a cultura empreendedora e orientar para o plano de negócios, de maneira a estimular os comportamentos empreendedores entre crianças e adolescentes, incentivando-os à prática do empreendedorismo e o protagonismo juvenil.