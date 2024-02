Veja filmes e séries novas e deixando catálogo do streaming

Musa se Torna Mentora de Terapia Podal e Atrai Clientela de Alto Padrão

No competitivo cenário da moda e dos concursos de beleza, Raquel Onoe conquistou o títulos e destaque (Musa do Brasil Maranhão em 2020 e Musa do Sampaio Corrêa 2017). No entanto, após as conquistas, sua jornada a levou a novos caminhos. Sempre envolvida com o ramo da beleza e bem-estar, Raquel dedicou-se ao estudo de uma nova técnica que tem ganhado cada vez mais destaque entre as celebridades e a elite: A Terapia Podal.

Essa técnica terapêutica é baseada na medicina oriental, e visa trazer benefícios para todo o corpo através da aplicação de manobras naturais na região dos pés. A Terapia Podal busca não apenas aliviar dores físicas, mas também promover o equilíbrio e o bem-estar geral, além de reduzir o estresse e a ansiedade.

Raquel Onoe, agora como especialista e autoridade na área, compartilha sua vasta experiência em cursos e mentorias que têm atraído uma clientela de alto padrão. “Meu objetivo é transformar a vida das mulheres e proporcionar oportunidades para novas profissionais”, afirma Raquel.

Utilizando sua vasta experiência e conhecimento, Raquel tem o compromisso de capacitar outras mulheres para se tornarem terapeutas podais qualificadas, refletindo não apenas a crescente demanda por esse tipo de tratamento, mas também a busca por abordagens holísticas e naturalmente eficazes para o bem-estar.

Com mentorias programadas para ocorrer em Portugal e no Japão ainda neste ano, além de uma imersão em moldes de reality show previsto para acontecer em abril aqui no Brasil, Raquel está expandindo sua missão de disseminar os benefícios da terapia podal e de capacitar mais mulheres a seguirem seus próprios caminhos de sucesso e transformação pessoal.

