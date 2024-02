Americana terá Centro de Referência do Autista

O vereador Leco Soares (Podemos) reuniu-se na quarta-feira (21) em Brasília com a deputada federal Renata Abreu (Podemos), para tratar da liberação de recursos para a construção de uma clínica-escola voltada para o atendimento e pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista) em Americana.

Durante o encontro, a deputada confirmou o envio de R$ 2,5 milhões para a construção de um Centro de Referência do Autista em área pública localizada na Rua Guarujá, no bairro Parque Novo Mundo. A verba será destinada pelo Governo do Estado, devendo chegar aos cofres públicos em até 60 dias após a habilitação, que deve ocorrer no final de março.

O projeto da construção de uma clínica-escola voltada para o atendimento e pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista) está orçado em R$ 5 milhões, abrangendo atividades educativas e serviços de saúde. Posteriormente, a deputada federal enviará a verba para complementar os recursos necessários.

“Desde o início do mandato venho solicitando melhorias no atendimento e qualidade de vida de pessoas com transtorno espectro autista. Hoje, no coração de cada pessoa que convive com o TEA nasce uma esperança de poder melhorar o atendimento aos autistas”, comentou Leco.