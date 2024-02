Novo Uber espera atrair 50 mil motoristas na RMC

Novo Uber- Os motoristas interessados em trabalhar com a 21Driver

devem seguir alguns passos para formalizar o pedido. É tudo pela internet. O primeiro é baixar o aplicativo, 21Driver – Motorista, na lojinha de seu celular, depois precisa enviar a documentação e esperar a liberação do cadastro. Para fazer a inscrição pelo portal do motorista, basta acessar https://www.21driverapp.com.br/provider

Neste momento a empresa está recebendo cadastros dos motoristas da Região Metropolitana de Campinas. Logo será aberta a possibilidade para que os motoristas da região de Jundiaí também comecem a fazer a inscrição.

Para que o serviço seja efetiva o usuário deve também fazer a inscrição na Claro pay, a nova conta digital grátis da Claro que veio pra facilitar a sua vida.

É só baixar o aplicativo, clicar em “criar minha conta” e informar seus dados. Aí pronto: conta criada! Durante o seu cadastro nós pedimos informações como seu nome completo, e-mail, CPF, número de telefone, foto do documento e o envio da foto do seu rosto (selfie) também. O acesso pelo portal pode ser feito por este link – https://claropay.com.br/conta-digital/

As vantagens para o motorista

Três pontos podem fazer grande diferença no trabalho diário. A 21Driver tem taxas abaixo do mercado, facilidade no contato com a empresa e repasse instantâneo dos ganhos financeiros.

A previsão da empresa é cadastrar pelo menos 50 mil motoristas na região de Campinas. Para começar a trabalhar, os profissionais devem baixar o aplicativo, 21Driver – Motorista, enviar a documentação e esperar a analise para depois receber a liberação para trabalhar.

Os passageiros

Já para agradar aos passageiros a plataforma desenvolveu um plano que tem como ponto central a qualidade do atendimento e o valor do serviço.

Os passageiros também devem procurar as lojas de aplicativos no próprio celular e instalar o APP, 21Driver. Após colocar os dados pessoais e bancários é só usar o serviço. O processo é simples, rápido e intuitivo

Expansão do serviço

A empresa deve seguir algumas etapas até atuar em grande parte do estado de São Paulo, nos próximos meses, para depois seguir para outras capitais do país. O próximo passo na ampliação da área de serviço conta com as regiões de Jundiaí e Vale do Paraíba.

A empresa trabalha continuamente no desenvolvimento da estrutura tecnológica para gerar mais qualidade e acessibilidade para motoristas e passageiros, além de também conectá-los a vários benefícios, vantagens e parcerias que devem ser divulgadas em breve. Para a 21Driver, o importante é que todos saiam ganhando.

Sobre a 21Driver

A 21Driver nasceu da vontade em fazer do serviço de transporte por aplicativos uma experiência mais segura e tranquila tanto para passageiros como para motoristas. Em outubro de 2021 a empresa foi fundada por Miltines Gomes, diretor de produtos financeiros – Eduardo Dourado analista de sistemas e Mildevan Gomes produtor artístico. Eles se reuniram para uma conversa informal e surgiu a possiblidade de montar.. A 21Driver foi criada em São Paulo, e começou pelo investimento no desenvolvimento do software ou aplicativo. Em janeiro de 2024, a empresa começou a operar na região de Campinas. A expansão deve ocorrer de forma planejada que prevê um raio de 150 quilometros, em todas as direções do estado, de forma escalonada, a partir de Campinas, chegando a São Paulo capital.

