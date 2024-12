Thiago Brochi solicita verba estadual de R$ 2 milhões para investimentos na área da saúde em Americana

O presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Thiago Brochi (PL), reuniu-se nesta segunda-feira (2) com o deputado estadual Alex Madureira (PL) para entregar um ofício solicitando a destinação de verbas estaduais através de emenda parlamentar no valor de R$ 2 milhões. Os recursos deverão ser aplicados na área da saúde em Americana, para o custeio de atendimentos via SUS (Sistema Único de Saúde).

De acordo com o parlamentar, o objetivo do pedido é ampliar os investimentos no setor. “Sabemos que a Saúde é uma das principais demandas em Americana e procuramos ajudar a gestão do prefeito Chico Sardelli através do nosso mandato. Nesse contexto, a busca por recursos estaduais é uma prioridade e fico feliz de podermos contar com parceiros como o deputado Alex Madureira”, comentou Brochi.

A expectativa é que os recursos sejam liberados no ano que vem, após a aprovação da emenda parlamentar. Em 2024, Brochi intermediou junto ao deputado uma verba estadual de R$ 1 milhão, para ampliação da nova ala da Maternidade do Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”. O local recebe melhorias que totalizam R$ 2,8 milhões.

