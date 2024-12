O Presidente da Coreia do Sul Yoon Suk Yeol declarou lei marcial para combater as “ameaças representadas pelas forças comunistas da Coreia do Norte”. Ele também ordenou o fechamento do Congresso sul-coreano.

Em pronunciamento não-programado na TV, ele disse que a medida é necessária para proteger o país das forças comunistas da Coreia do Norte e para “eliminar elementos anti-Estado”

Populares foram às ruas e houve conflito com militares após o ato de Suk Yeol. Todos os direitos dos civis foram suspensos e o controle está sob os militares.

Lei Marcial

Suk Yeol fez um pronunciamento-surpresa emitido nas TVs do país e declarou o estado de exceção, que restringe acesso a direitos civis e substitui a legislação normal por leis militares.

De acordo com alguns artigos da imprensa local, as empresas de entretenimento estão sendo informadas sobre cancelamentos de sua programação a partir de amanhã (04/12), devido à essa situação.

Espera-se que o cancelamento de eventos e festivais nas províncias seja inevitável. Todos os meios de comunicação e publicações na Coreia do Sul estão agora sob controle da lei marcial.

Atividades da Assembleia Nacional, Conselhos Locais e Partidos Políticos também foram proibidos. A lei marcial mais recente foi em 1980 e não há exemplo da reação da indústria do entretenimento reagiu.

