Teatro Municipal “Manoel Lyra” recebe gala dos 25 anos do Laboratório da Dança Fernanda Araújo

O Teatro Municipal “Manoel Lyra” de Santa Bárbara d’Oeste receberá neste sábado (7) e domingo (8) o espetáculo Vinte e Cinco – uma gala de celebração pelo aniversário de 25 anos do Laboratório da Dança Fernanda Araújo. No sábado, a sessão terá início às 17h30 e, no domingo, às 19h30, contando na sua abertura com a apresentação do “Sarau Palavra Encantada”, projeto financiado pela Lei Paulo Gustavo.

Neste espetáculo serão revisitadas obras que marcaram a história da escola que, somadas aos 26 anos da JBAballet, da mãe da Fernanda, a professora Jandira, somam 51 anos de dedicação e amor à dança.

Emocional, íntimo, repleto de memórias que incentivam os passos futuros e que transformam o momento atual em um bonito presente, Vinte e Cinco conta com coreografias de Ana Laura Bagarolo, Cíntia Nogueira, Helena Macchi, Márcia Takano, Alex Kiton, Ruben Terranova (in memoriam), Eduardo Menezes e Fernanda Araújo, além de participações especiais do NAC – Núcleo Artístico Corpus, Grupo Adonai, Edvaldo Nascimento e Coral Municipal Vozes Bárbaras.

Os ingressos estão disponíveis por R$ 45 (meia entrada ou meia solidária, com doação de alimentos ou produtos de limpeza) e R$ 90 (inteira) e podem ser adquiridos pelo site oficial do Laboratório da Dança: cialdd.com/25-anos.

Sarau

“A palavra, quando se encanta, torna-se arte.” Palavra Encantada é um dos projetos marcantes realizados pelo Laboratório da Dança em seus 25 anos. Sua terceira edição está em circulação e abrirá o espetáculo comemorativo, com as participações especiais de Edvaldo Nascimento e Grupo Janu Adonai.

Serviço:

Vinte e Cinco | Aniversário de 25 anos do Laboratório da Dança Fernanda Araújo

Sábado (7), às 17h30

Domingo (8), às 19h30

Local: Teatro Municipal “Manoel Lyra” | Rua João XXIII, 61, Centro, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Ingressos: R$ 45 (meia entrada e meia solidária) e R$ 90 (inteira)

Vendas on-line no site: cialdd.com/25-anos

Classificação: Livre

