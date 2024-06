Em celebração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado em 05 de junho, o Tivoli Shopping realizará uma grande ação de distribuição de mudas e sementes, em parceria com a “A Horta da Lelê”, projeto de educação ambiental infantil. A ação acontece neste sábado (08) e domingo (09), das 13h às 19h, ao lado do Estação Valentina.

Durante o evento, serão distribuídas mais de mil mudas de hortaliças, como tomate, couve e rabanete, além de sementes de girassol. A distribuição é gratuita e aberta ao público, com o objetivo de fomentar a conscientização ambiental e a importância da arborização urbana.

“A parceria com o Tivoli Shopping nesta ação de distribuição de mudas é uma grande oportunidade para incentivar a comunidade a se envolver ativamente na preservação ambiental. Queremos mostrar às pessoas que pequenas atitudes, como o plantio de uma muda, têm um impacto significativo no nosso ecossistema”, disse Fagner, responsável pela “A Horta da Lelê”.

O projeto de educação ambiental infantil “A Horta da Lelê” existe há sete anos e já contou com a participação de mais de 35 mil crianças. Durante o evento, o livro do projeto também será vendido no local.

A coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping, Paula Funichello ressaltou a importância da iniciativa. “Esta ação representa o compromisso do Tivoli Shopping com a sustentabilidade e a responsabilidade ambiental. Acreditamos que juntos podemos fazer a diferença para o nosso meio ambiente e convidamos todos a participarem desta iniciativa”, afirmou.

Certificado de energia limpa

Pelo quarto ano consecutivo, o Tivoli Shopping obteve o certificado de aquisição de energia renovável, demonstrando seu compromisso com as práticas sustentáveis. O selo foi emitido pela geração de 2.414,118 MWh de eletricidade a partir de fontes renováveis no último ano, o que reduziu em 91 toneladas as emissões de carbono, equivalente ao plantio de 637 árvores. A certificação segue o padrão da International REC Standard (I-Rec).

