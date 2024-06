Um equipe da Polícia Militar (PM) durante patrulhamento pelo Jardim Ipiranga se deparou com dois indivíduos em uma motocicleta no contrato fluxo da via, pela Rua Ipojuca.

Rapidamente, os policiais retornaram para realizar a abordagem dando início a um breve acompanhamento, momento em que o garupa da motocicleta dispensou uma réplica de arma de fogo. Realizada a busca pessoal, foi localizado com o indiciado 01, um celular produto de furto pela cidade de Santa Barbara D’Oeste. Já o condutor da motocicleta, indiciado 02, nada de ilícito foi localizado.

Em breve entrevista com os abordados, questionado sobre o simulacro ambos informaram que iriam realizar um roubo a estabelecimento comercial. Diante dos fatos, os indivíduos foram conduzimos à Central de Polícia Judiciária, onde foi elaborado Termo Circunstanciado e posteriormente foram liberados.

