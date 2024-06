Pré-candidato a vereador de Nova Odessa morre de AVC

morreu de AVC (Acidente Vascular Cerebral) no último domingo, foi hospitalizado mas acabou morrendo hoje no hospital São Francisco em Americana.

Com o luto, o evento da apresentação da aliança PL e Republicanos ficou para a quinta-feira (adiamento de 1 dia)

Carlos Duman estava filiado ao PMB e era um dos pré-candidatos a vereador do partido que apoia a futura coligação do ex-prefeito Bill Vieira de Souza (PL) que deve ter como candidato a vice o ex-secretário de Saúde Vanderlei Cocato (Republicanos)

Abaixo o recado enviado pela coordenação de campanha.

ATENÇÃO! Em razão do falecimento do amigo CARLOS DUMAN (Duman da Mecânica), pré-candidato a vereador pelo PMB, estamos ADIANDO o nosso “Encontro de Lideranças” para AMANHÃ (5ª feira), no mesmo horário.(19h10)

Aos familiares e amigos, expressamos os nossos sentimentos🙏