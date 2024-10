‘Tivoli Mais’ oferece sessão exclusiva de “Coringa – Delírio a Dois”

O Tivoli Shopping preparou um evento exclusivo para os membros do seu programa de relacionamento, o “Tivoli Mais” em que os participantes poderão resgatar ingressos para uma sessão do filme “Coringa – Delírio a Dois”, que acontecerá no dia 13 de outubro, às 11h, no Moviecom.

O “Tivoli Mais” é um programa de relacionamento que permite que os clientes acumulem pontos a partir de compras realizadas nas lojas participantes do centro de compras. Esses pontos podem ser trocados por prêmios e benefícios, como ingressos para eventos exclusivos, produtos e descontos em serviços. O programa foi desenvolvido para oferecer vantagens personalizadas e proporcionar experiências únicas aos clientes do Tivoli Shopping.

Mais notícias da cidade e região

“O ‘Tivoli Mais’ é uma maneira de agradecer aos nossos clientes pela preferência e frequência. Queremos oferecer mais do que produtos e serviços. Esta sessão exclusiva de ‘Coringa’ é apenas uma das muitas vantagens que nossos membros podem aproveitar”, explica Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

Para participar, basta realizar o cadastro no site do “Tivoli Mais” e acumular pontos ao registrar as notas fiscais das compras realizadas no shopping. Cada R$1,00 gasto equivale a 1 ponto, e os benefícios podem ser resgatados assim que o cliente atingir a quantidade mínima de pontos necessária.

Sessão exclusiva de “Coringa – Delírio a Dois”

“Coringa – Delírio a Dois” é a sequência do sucesso estrelado por Joaquin Phoenix. O filme promete explorar ainda mais a mente do icônico vilão e sua complexa jornada, trazendo uma narrativa instigante e repleta de suspense.

Para garantir seu ingresso, os clientes do “Tivoli Mais” devem resgatar o benefício em horário comercial, de segunda à sexta-feira, até às 18h do dia 11 de outubro. Cada cliente poderá resgatar até 4 (quatro) ingressos para a sessão exclusiva. No dia da ação, os clientes deverão acessar o Moviecom pela portaria C, próximo à loja Casas Bahia. É importante reforçar que não há lugares marcados na sessão, portanto, a recomendação é chegar com antecedência para escolher o assento de preferência.

Os clientes que ainda não fazem parte do “Tivoli Mais” podem se cadastrar no hotsite do programa e começar a acumular pontos para desfrutar das vantagens e experiências exclusivas. Para mais informações, acesse www.tivolimais.com.br .

Serviço:

Tivoli Mais – sessão exclusiva “Coringa – Delírio a Dois”

Quando? 13 de outubro de 2024

Horário? 11h

Local? Moviecom Cinemas – Tivoli Shopping

Observações:

Resgate de ingressos: em horário comercial, de segunda à sexta-feira, até às 18h do dia 11 de outubro, via programa Tivoli Mais

Vagas limitadas: benefícios sujeitos à disponibilidade

Cada cliente poderá resgatar até 4 ingressos para essa sessão exclusiva

Cadastro no programa: www.tivolimais.com.br

Sobre o Tivoli Shopping

Inaugurado em novembro de 1998, o Tivoli Shopping é administrado pela AD Shopping. O empreendimento conta com 145 operações, distribuídas em um único piso, entre elas âncoras, semi âncoras e megalojas (destaque para Riachuelo, Renner, C&A, Lojas Americanas, Magazine Luiza, Marisa, Casas Bahia, Kalunga, Zanini, Danny Cosméticos, Lojas União, Cobasi, Centauro e Vivara); uma ampla praça de alimentação (com KFC, Montana Grill, Pizza Hut entre outros) e restaurantes como Outback, Coco Bambu e Estação Valentina; o Moviecom Cinemas, com quatro salas de exibição; e a Elite Academia, com 1.106 m².

O Tivoli Shopping possui o Certificado Internacional REC Standard (I-REC), que reconhece que 100% da energia consumida pelo shopping é proveniente de fontes renováveis, como a eólica, e demonstra a conduta sustentável para a contribuição da redução de emissão de gases de efeito estufa, além de ter equivalência aos créditos de carbono.

Site: www.tivolishopping.com.br | Facebook: Tivoli Shopping | Instagram: @tivoli.shopping