Gratuita, Feira das Nações em Santa Bárbara anuncia Jeito Moleque e Michel Teló

Confirmadas as atrações principais da 32ª Feira das Nações de Santa Bárbara d’Oeste. Jeito Moleque, Michel Teló e Gilsons são os headliners nos dias 8, 9 e 10 de novembro, respectivamente, que se apresentarão no Complexo Usina Santa Bárbara, com entrada gratuita. A agenda cultural contará ainda com apresentações de danças típicas dos países homenageados na edição, experiências gastronômicas de diversos cantos do mundo de 13 instituições sociais do Município, sustentabilidade e intervenções artísticas.

Selecionadas via Edital de Chamamento, as instituições sociais e países desta edição serão: Associação Cidadão e Cidadã de Direito (México), Associação de Beneficência e Educação – Casa da Criança (França), Associação de Moradores do Bairro Mollon – AMOBAM (China), Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE (Chile), Associação Vinde à Luz (Argentina), Centro Espírita Batuira (Portugal), Centro Espírita Maria Goretti (Alemanha), Serviço Paroquial de Assistência Social – Creche Papa João Paulo II (Reino Unido), Guarda Mirim (Itália), Rotary Club Progresso (Brasil), Hospital Santa Bárbara (Japão), Serviço de Assistência Social – MEIMEI (Espanha) e Serviço Social em Promoção a Cidadania Imaculada Conceição (Estados Unidos).

Sobre as atrações principais:

Jeito Moleque

O Jeito Moleque nasceu em São Paulo, em 1998, formando um grupo de pagode universitário, gênero conhecido por misturar influências da música pop com o samba e ganhando notoriedade no cenário brasileiro especialmente durante a década de 2000. É uma banda brasileira de pagode romântico, formada por Gui Albuquerque (voz), Carlinhos (cavaquinho e vocal), Felipe (violões, banjo e vocal), Rafa (percussão e vocal) e Alemão (percussão e vocal).

Michel Teló

Mais maduro depois de quase 20 anos de carreira, Michel Teló trará a Santa Bárbara a turnê baseada no DVD “Bem Sertanejo”. O repertório será inteiro baseado no DVD, que foi gravado em março do ano passado, em Curitiba, e que conta a história da música sertaneja, cronologicamente. Farão parte do set list, clássicos como “Menino da Porteira”, “Chico Mineiro” e “Fio de Cabelo”, as canções já conhecidas na voz de Michel Teló como “Ei, Psiu Beijo Me Liga” e “Ai Se eu Te Pego” e algumas músicas inéditas na época, mas que agora já ganharam até clipe, com “O Mar Parou”.

Gilsons

Foi em 2018 que o trio Gilsons iniciou sua promissora carreira, sob esse nome – tão óbvio quanto genial. Possuindo uma bem-sucedida série de lançamentos, entre os quais os hits “Várias queixas” e “Devagarinho”, José, João e Francisco Gil, respectivamente filho e netos do grande patriarca da família e mestre da MPB, Gilberto Gil, espalham uma mensagem auspiciosa de confiança, amor e luz.

Evento

A 32ª Feira das Nações de Santa Bárbara d’Oeste é uma realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, com apresentação do Supermercados São Vicente e apoio da Belchior Decor, Cristiantex, Denso, Limpex, Refrigerantes Esportivo, SOS Telecom e Usicomp, com gestão da TG Produção Cultural.

Realizada pela primeira vez em 1983, a Feira das Nações celebra a história de diversas nações e culturas que contribuíram com o desenvolvimento da cidade. Além da gastronomia dos diferentes países cujos povos imigraram para Santa Bárbara d’Oeste, a Feira das Nações também resgatará a cultura dessas nações, reunindo artistas dos mais variados segmentos, como teatro, dança, circo, orquestras, artes visuais e cultura popular, entre outros.

Serviço:

32ª Feira das Nações de Santa Bárbara d’Oeste

Dia 8 de novembro, sexta-feira, a partir das 19 horas

Jeito Moleque

Dia 9 de novembro, sábado, a partir das 16 horas

Michel Teló

Dia 10 de novembro, domingo, a partir das 12 horas

Gilsons

Local: Complexo Usina Santa Bárbara – Rua Aristeo Carlos Pereira, s/nº, Residencial Dona Margarida | Santa Bárbara d’Oeste/SP

Entrada gratuita

