O Tivoli Shopping recebe neste final de semana a exposição “Os elementos da natureza: Eu, você e toda a vida na Terra“, com trabalhos realizados por 160 alunos da APAE de Americana. Aberta ao público, a mostra tem entrada gratuita e promete encantar os visitantes com a criatividade e sensibilidade dos alunos, abordando a relação entre o ser humano e o meio ambiente.

Os trabalhos fazem parte da IV Feira Cultuarte Apae Americana, que tem o objetivo de permitir que os alunos explorem e se apropriem dos elementos que compõem a natureza, percebendo suas características, fazendo comparações e identificando sensações, aprendendo sobre a própria existência, o ciclo da vida e a importância de respeitar o meio ambiente.

Ao todo oito maquetes, quatro paineis e sete telas, além de diversos cartazes que exploram os elementos da natureza serão expostos. O projeto, que teve início em maio deste ano, foi desenvolvido ao longo de cinco meses por cerca de 160 alunos com Deficiência Intelectual (DI) e Transtorno do Espectro Autista (TEA), estudantes do Ensino Fundamental I da APAE Americana, além de pais e familiares que também foram envolvidos na iniciativa.

Coordenadora pedagógica da APAE Americana, Giovana Rodrigues Pereira destaca a importância da mostra para o desenvolvimento dos alunos e a integração com a comunidade. “Esse projeto é uma oportunidade de ampliar o repertório, vivências e experiências dos nossos alunos, permitindo que eles explorem o mundo ao seu redor. Através de atividades concretas, trabalhamos habilidades importantes como criatividade, curiosidade, atenção, percepção e pensamento, entre outras iniciativas cognitivas”, explica.

“Estamos muito orgulhosos de receber essa mostra tão significativa. Para o Tivoli, é essencial apoiar e dar visibilidade a iniciativas como essa, que promovem a inclusão e destacam o talento e a sensibilidade dos alunos. Convidamos toda a comunidade a visitar a mostra e apreciar esses belíssimos trabalhos, feitos com tanto carinho e dedicação”, finaliza Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

SERVIÇO

Exposição “Os elementos da natureza: eu, você e toda a vida na Terra”

Data: 26 e 27 de Outubro de 2024

Horário: sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 14h às 20h.

Local: Em frente à loja Cobasi

Entrada gratuita

Sobre o Tivoli Shopping

Inaugurado em novembro de 1998, o Tivoli Shopping é administrado pela AD Shopping. O empreendimento conta com 145 operações, distribuídas em um único piso, entre elas âncoras, semi âncoras e megalojas (destaque para Riachuelo, Renner, C&A, Lojas Americanas, Magazine Luiza, Marisa, Casas Bahia, Kalunga, Zanini, Danny Cosméticos, Lojas União, Cobasi, Centauro e Vivara); uma ampla praça de alimentação (com KFC, Montana Grill, Pizza Hut entre outros) e restaurantes como Outback, Coco Bambu e Estação Valentina; o Moviecom Cinemas, com quatro salas de exibição; e a Elite Academia, com 1.106 m².

O Tivoli Shopping possui o Certificado Internacional REC Standard (I-REC), que reconhece que 100% da energia consumida pelo shopping é proveniente de fontes renováveis, como a eólica, e demonstra a conduta sustentável para a contribuição da redução de emissão de gases de efeito estufa, além de ter equivalência aos créditos de carbono.

Site: www.tivolishopping.com.br | Facebook: Tivoli Shopping | Instagram: @tivoli.shopping