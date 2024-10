Palmeiras fica no empate com Fortaleza (2-2) e torce contra o Bota

O Palmeiras não conseguiu bater o Fortaleza jogando em Allianz Park e agora vai torcer contra o Botafogo para não ver a diferença subir na luta pelo título.

Hércules do Fortaleza foi o destaque da partida. O jogo foi para o segundo tempo empatado e com o equilíbrio.

Raphael Veiga de pênalti abriu o placar aos 29′ do primeiro tempo e o Lion empatou com Hércules aos 38′.

Em novo pênalti no começo da segunda etapa, Estevão pôs o Palmeiras novamente na frente aos 12′. Mas aos 17′ Moisés empatou novamente para o Fortaleza.

Chances e sonho do Palmeiras

O Verdão sonha com o tricampeonato inédito este ano e tem no Brasileirão única chance de título no semestre.

