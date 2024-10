Envolvidos com tráfico de drogas são presos no Monte Verde e Cidade Jardim

A Guarda Municipal de Americana prendeu quatro pessoas envolvidas com o tráfico de drogas nos bairros Monte Verde e Cidade Jardim, em Americana, neste sábado.

Por volta das 16h00, equipes receberam uma denúncia de tráfico de drogas na Rua Córrego da USP, no Monte Verde. No local estavam cinco indivíduos, sendo uma parte feminina e dois adolescentes e todos foram abordados. No total, foram localizados em vários endereços, 44 porções de maconha e 238 porções de crack, além de dinheiro. A ocorrência foi apresentada no plantão de polícia, onde os três maiores de idade foram autuados em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e os dois adolescentes liberados aos seus genitores.

Já no bairro Cidade Jardim, equipe da Romu abordou um homem de 20 anos e um adolescente de 16 anos. Durante averiguação, foram localizados 270 pedras de crack, 153 porções de maconha, 101 porções de cocaína, 40 porções de haxixe, celular e dinheiro. A dupla foi encaminhada no plantão de polícia, onde o delegado determinou a prisão do homem, liberando o adolescente para o seu responsável.