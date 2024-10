As ações do programa de gestão de resíduos do Consimares (Consórcio Intermunicipal de Manejo de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana de Campinas, sediado em Nova Odessa) foram destaque na quarta-feira (23/10) no Fórum Waste Expo Brasil 2024, em São Paulo – que fez parte da Feira Waste Expo Brasil.

O evento é considerado o maior da América Latina dedicado à completa gestão dos resíduos sólidos, aos diferentes processos para a reciclagem, valorização energética sustentável, limpeza pública e saneamento urbano.

O superintendente do Consimares, Mimo Ravagnani, engenheiro agrônomo especialista em gestão de resíduos, participou do Painel “Consórcios Regionais para Adequada Gestão dos Resíduos e Erradicação de Lixões”, com a palestra “Experiência de Gestão de Resíduos em Consórcios”.

Durante a abordagem do tema, Ravagnani destacou a importância dos consórcios públicos para o avanço das ações previstas no Plano Nacional de Resíduos Sólidos, em vigor desde 2010, porém, com resultados aquém do esperado em todo o Brasil.

“Há 15 anos, estamos unidos na gestão integrada de resíduos. Os avanços alcançados pelos municípios nesse período são fruto dessa ação consorciada, que é referência para o Brasil”, destacou Ravagnani – que representou no evento o presidente do Consimares, Mauricio Baroni, que é prefeito de Elias Fausto.

Mais notícias da cidade e região

Para compartilhar as experiências e avanços na gestão do “lixo”, o especialista apresentou o Programa Recicla Junto, que engloba quatro ações prioritárias do Consórcio: a criação de uma rede de cooperativas de reciclagem para ampliar a coleta seletiva de resíduos; a implantação da Usina Móvel de Tratamento e Recuperação de RCC (Resíduos da Construção Civil); o reaproveitamento de resíduos orgânicos, por meio do Projeto de Compostagem, além da CTRC (Central de Tratamento e Recuperação de Resíduos), com tecnologia para transformar resíduos não-recicláveis em energia elétrica.

Também participaram do Painel, o superintendente do Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos da Região Metropolitana B-CPMRS/RMB, Elano Damasceno, e o secretário Executivo do Codanorte (Consórcio de Desenvolvimento Ambiental do Norte de Minas), Enilson Francisco. O assessor e consultor sênior em resíduos sólidos da Prefeitura de Votuporanga, Luiz Gallo Vilela, foi moderador do Painel. O Consimares foi o único consórcio público do Estado de São Paulo a participar do Fórum.

“Uma das principais mensagens deixadas nos painéis foi sobre a importância da continuidade dos projetos realizados pelos consórcios públicos diante da mudança nos executivos e legislativos municipais. Muda-se a gestão, mas os consórcios e os projetos continuam. É preciso fazer política e não politicagem. Os projetos são prioridade”, comentou Ravagnani.

A Waste Expo Brasil 2024 começou na terça-feira (22/10) e vai até está quinta-fira (24/10). A expectativa dos organizadores é de receber mais de 10 mil visitantes do Brasil e do exterior nos três dias do evento, que está na sua oitava edição.

Neste ano, o foco da Waste Expo Brasil é “A Inação da Lei 12.305/10, Política Nacional dos Resíduos Sólidos”. Assinada há 14 anos, a lei prevê a erradicação dos lixões irregulares até outubro de 2014, mas, ainda hoje, assinalam os organizadores, 1.600 municípios no País descartam seus rejeitos em locais inapropriados, inclusive em Áreas de Proteção Ambiental Permanente.

ZERO LIXÕES Consimares

No território Consimares, não há lixões. Por enquanto, os municípios descartam os resíduos em aterros sanitários da região. Com a implantação da Central de Tratamento e Recuperação de Resíduos Consimares, o “lixo” produzido nas cidades consorciadas será levado para a CTRC. Os resíduos não-recicláveis serão transformados em energia elétrica, após tratamento térmico.

O Consimares é formado por sete municípios: Capivari, Elias Fausto, Hortolândia, Monte Mor, Nova Odessa, Santa Bárbara d´Oeste e Sumaré. No território vivem cerca de 1 milhão de habitantes, que produzem 700 toneladas de resíduos por dia.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP