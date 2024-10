Cerca de quarenta alunos do 4º ano do Ensino Fundamental da Escola Estadual Profa. Sinésia Martini, na região da Praia Azul, participaram nesta sexta-feira (25) no plenário da Câmara Municipal de Americana de sessão simulada do projeto educacional “Câmara Jovem”.

Os estudantes tiveram o primeiro contato com o projeto ainda na escola, onde foram apresentados aos conceitos teóricos dos poderes constituídos (Executivo, Legislativo e Judiciário) e aprenderam o funcionamento da Câmara Municipal e o papel do vereador, bem como suas funções e obrigações. Eles foram convidados a observar as necessidades da comunidade onde vivem e a discutir entre si os problemas da cidade, despertando o senso crítico e a cidadania.

Após trabalharem em sala de aula com a orientação dos professores, os alunos concluíram a participação no projeto elegendo vereadores mirins e elaborando proposituras (projetos de lei, requerimentos, moções e indicações) para discutirem durante a sessão simulada.

No plenário, as atividades foram orientadas pela assessoria do Legislativo e pelos representantes da escola, que acompanharam os debates. A mesa diretora foi composta por Nycolle Pereira (presidente), Lorena Beatriz Munhoz de Souza (primeiro secretário) e Deborah Alves Leite (segundo secretário). Foram discutidos um projeto de lei e cinco indicações.

O presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Thiago Brochi (PL), e os vereadores Gualter Amado (PDT) e Léo da Padaria (PL) acompanharam a sessão simulada e utilizaram a palavra para parabenizar os estudantes pela participação no projeto.

“A participação de vocês é fundamental. Esse é o primeiro passo para que as crianças possam entender a importância de estar próximos do Poder Legislativo”, disse Brochi. “Eu tenho um orgulho muito grande da Escola Sinésia Martins e quero ressaltar a importância de vocês aqui na Câmara, trazendo ideias e ajudando a melhorar a nossa cidade e região do Pós-Represa”, ressaltou Léo. “Esse projeto é importante para vocês aprenderem a diferenciar os três poderes e entender qual a função de cada um deles”, pontuou Gualter.

A etapa da sessão simulada contou ainda com uma visita guiada em que os alunos aprenderam sobre a história de Americana e da Câmara e conheceram as dependências do legislativo. Os vereadores mirins também receberam certificados de participação.

As seguintes proposituras foram debatidas e aprovadas pelos vereadores mirins da Sinésia:

– Projeto de lei de autoria dos vereadores Enrico, Emilly e Dimitri que dispõe sobre os incêndios em Americana.

– Indicação de autoria dos vereadores Gabriel Azevedo, Gabriel Ferreira e Isabelly.

sobre a instalação de base policial no bairro Praia Azul.

– Indicação de autoria dos vereadores Lorena, Luiz e Leonardo Germano sobre pesqueiro desativado no bairro Praia Azul.

– Indicação de autoria da vereadora Leonardo e Henrique sobre a revitalização da área da orla da Praia Azul

– Indicação de autoria dos vereadores Matheus Henrique, Matheus Vicente e Lorenzo

sobre os vazamentos e falta de água no bairro praia Azul.

– Indicação de autoria da vereadora Nycolle Pereira sobre o incentivo a projetos sociais esportivos