A batata-doce possui uma composição nutricional e um potencial agrícola que a torna relevante para o desenvolvimento de novos alimentos.

A empresa de congelados Hortelã Indústria e Comércio de Produtos Saudáveis, juntamente com a Embrapii (Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial) e a Unidade Embrapii IFTM (Instituto Federal do Triângulo Mineiro) pretende desenvolver uma nova bebida pré-treino feita do vegetal que poderá contribuir para o crescimento produtivo e agroindustrial, além de disponibilizar um produto com características adequadas àqueles que praticam atividades físicas.

Para produzir o produto é necessário avaliar as condições de processamento mais adequadas para a obtenção de farinhas com melhores características nutritivas e bioativas, monitorar a qualidade das farinhas durante o período de armazenamento e desenvolver bebidas pré-treino que apresentem importantes fontes de carboidratos com baixo índice glicêmico e com composição nutricional adequada às pessoas que praticam esportes.