Kylie Minogue anunciou sua aguardada “TENSION TOUR” para 2025, que levará a ícone global a se apresentar em cidades ao redor do mundo e está programada para ser a maior turnê de Kylie desde 2011. Começando no país natal de Kylie, Austrália, em fevereiro, a turnê mundial visitará a Ásia, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Europa antes de parar na América Latina em agosto de 2025. A “TENSION TOUR” no Brasil acontecerá no dia 15 de agosto, em São Paulo, no Ginásio Ibirapuera.

Kylie disse: “Estou muito animada para anunciar a TENSION TOUR 2025. Mal posso esperar para compartilhar momentos lindos com fãs de todo o mundo, celebrando a era Tension e muito mais! Tem sido uma jornada emocionante até agora e agora, prepare-se para seu close porque eu estarei chamando Luzes, Câmera, Ação… e haverá muito Padaming!”

“Tension II” – uma nova coleção de 13 músicas – foi lançada em 18 de outubro pela BMG. A sequência de alta energia e alta octanagem do álbum número 1 e sucesso global “Tension”, vê Kylie se aprofundar ainda mais no espaço eletrônico e está repleta de hinos de pista de dança. O disco inclui nove novas faixas de estúdio de Kylie, além do mais recente hit de dança “Edge of Saturday Night” com The Blessed Madonna, bem como suas recentes colaborações com Orville Peck, Bebe Rexha e Tove Lo, e Sia.

A venda de ingressos para o público geral estará disponível a partir do dia 28 de outubro, começando às 10h online e às 11h na bilheteria oficial. Os ingressos, que podem ser adquiridos em até 3x sem juros, estarão disponíveis online (www.ticketmaster.com.br) e na bilheteria oficial (sem taxa de serviço). A realização é da Live Nation Brasil. Para obter mais informações, visite www.livenation.lat.

​​Sobre o álbum “Tension II”

Lista completa de faixas do álbum :

1. Lights Camera Action

2. Taboo

3. Someone For Me

4. Good As Gone

5. Kiss Bang Bang

6. Diamonds

7. Hello

8. Dance To The Music

9. Shoulda Left Ya

10. Edge Of Saturday Night (com The Blessed Madonna)

11. My Oh My (com Bebe Rexha e Tove Lo)

12. Midnight Ride (com Orville Peck e Diplo)

13. Dance Alone (with Sia)

Kylie disse: “A era Tension foi tão especial para mim… Não posso deixar que acabe tão cedo! Bem-vindos ao ‘Tension II’.”

Sobre Kylie Minogue

2024 já viu Kylie levar para casa o Global Icon Award no BRITs, ganhar o Grammy de Melhor Gravação Pop Dance pelo grande sucesso, “Padam Padam”, comparecer ao Met Gala, completar sua residência inaugural em Las Vegas, se apresentar no WeHo Pride e lançar uma série de colaborações de alto nível. Em julho, Kylie fez um show inspirador e aclamado pela crítica no BST Hyde Park de Londres. Descrito pelo The Guardian como “uma celebração gloriosa da perfeição pop” (5*) e pelo Metro como “escandalosamente bom” (5*), a avaliação de 5* da Rolling Stone disse: “A aquisição desta rainha do pop em Londres prova que seu lugar incontestável no topo do trono permanece perfeitamente intacto.” Kylie lançou seu álbum número 1 “Tension” em setembro de 2023, que já ultrapassou 500.000 vendas em todo o mundo e está se aproximando de meio bilhão de streams.

Sobre a Live Nation

Live Nation Entertainment (NYSE: LYV) é a principal empresa de entretenimento no mundo, composta por líderes do mercado global: Ticketmaster, Live Nation Concerts e Live Nation Sponsorship. Para mais informações, visite www.livenation.lat e www.livenationentertainment.com.

SERVIÇO – KYLIE MINOGUE

SÃO PAULO

Data: 15 de agosto de 2025 (sexta-feira)

Abertura dos portões: 16h

Horário do show: 21h

Local: Ginásio Ibirapuera

Endereço: R. Abílio Soares, 1300 – Paraíso, São Paulo – SP

Ingressos: a partir de R$ 395,00 (ver tabela completa)

Classificação: 16 anos. Menores de 06 a 15 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais. *Sujeito a alteração por Decisão Judicial.*

*Sujeito a alteração por Decisão Judicial.

PREÇOS

CADEIRA SUPERIOR LATERAL: R$ 395,00 meia entrada e R$ 790,00 inteira

CADEIRA SUPERIOR CENTRAL: R$ 440.00 meia entrada e R$ 880,00 inteira

CADEIRA INFERIOR LATERAL: R$ 540,00 meia entrada e R$ 1.080,00 inteira

CADEIRA INFERIOR CENTRAL: R$ 590,00 meia entrada e R$ 1.180,00 inteira

TRIBUNA: R$ 625,00 meia entrada e R$ 1.250,00 inteira

CADEIRA II: R$ 675,00 meia entrada e R$ 1.350,00 inteira

CADEIRA I: R$ 740,00 meia entrada e R$ 1.480,00 inteira