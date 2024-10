Casa dos Conselhos Americana agora no site da Prefeitura

As informações sobre as atividades da Casa dos Conselhos Municipais podem ser acessadas a partir de agora em uma página do site da Prefeitura de Americana, por meio do link bit.ly/casadosconselhosamericana.

A Casa dos Conselhos atende num só espaço diversos colegiados de direitos humanos e de políticas públicas, vinculados à Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH). O objetivo é coordenar e facilitar as atividades administrativas e operacionais dos Conselhos.

São eles: Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (COMSEA), Conselho Municipal de Políticas sobre Álcool e outras Drogas (COMAD), Conselho Municipal de Direitos da Mulher (CMDM), Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Conselho Municipal de Direitos do Idoso (COMID), Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CMDPD) e Conselho Municipal de Promoção da Igualdade (COMPIR).

A Casa dos Conselhos atende na Rua das Poncianas

1.225, no Jardim Glória, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30. O e-mail casadosconselhos@americana.sp.gov.br e o telefone (19) 3471-6770.