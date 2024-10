Meta AI no WhatsApp: Tudo o que você precisa saber

A Meta trouxe uma inovação para os usuários brasileiros do WhatsApp: a Meta AI, uma ferramenta de inteligência artificial generativa. Esta nova funcionalidade, já disponível no país, promete transformar a maneira como os usuários interagem com o aplicativo, trazendo praticidade e eficiência ao cotidiano.

A Meta AI é uma tecnologia de inteligência artificial que aprende e resolve problemas, oferecendo diversas funções práticas. Ela pode ser usada para diversas tarefas, tornando o uso do WhatsApp ainda mais dinâmico e interativo.

Principais recursos da Meta AI no WhatsApp

Assistente de tarefas: A Meta AI responde a perguntas de forma semelhante a um diálogo com outra pessoa. Os usuários podem pedir recomendações de restaurantes, sugestões de filmes ou até ideias para decoração. A tecnologia utiliza uma técnica chamada “linguagem natural”, que entende perguntas comuns sem a necessidade de comandos técnicos específicos.

Criação de imagens: Um recurso inovador é a capacidade de gerar imagens dentro do WhatsApp. Com o comando “imagine” seguido de uma descrição, a IA cria uma imagem baseada no texto fornecido. Essas imagens possuem uma marca d’água inferior, afirmando que foram geradas por inteligência artificial.

Testes e questionários: Para estudantes ou pessoas que precisam revisar conteúdos, a Meta AI pode criar questionários de múltipla escolha. Esta funcionalidade é útil tanto para estudos quanto para entretenimento em grupo, permitindo a criação de quizzes.

Interação em grupos: Em chats de grupo, a Meta AI pode participar e responder perguntas de qualquer membro. Basta usar o comando “@MetaAI” no chat, e a inteligência artificial interage com todos, tornando a conversa mais dinâmica.

Como ativar a função

Atualize o aplicativo

Certifique-se de estar usando a versão mais recente do WhatsApp, já que o Meta AI está sendo liberado gradualmente no Brasil.

Procure pelo ícone da Meta AI

Dentro do WhatsApp, o ícone da Meta AI aparece em conversas e grupos. Ele é representado por um círculo com cores azul e roxo. Clique nele para iniciar.

Converse com a IA

Após clicar no ícone, uma nova janela de chat será aberta. Nela, você pode fazer perguntas ou solicitar ajuda para diversas tarefas.

Uso do WhatsApp no Brasil

De acordo com pesquisas recentes, o WhatsApp continua sendo um dos aplicativos de mensagens mais populares no Brasil. Cerca de 96% dos usuários de smartphones no país utilizam o WhatsApp diariamente, destacando-se como uma ferramenta essencial para comunicação pessoal e profissional. A introdução da Meta AI tende a fortalecer ainda mais essa posição, proporcionando novas funcionalidades que facilitam o dia a dia dos usuários.

“O WhatsApp é, sem dúvida, o aplicativo de mensagens mais popular do Brasil e a chegada da Meta AI consolida ainda mais essa posição. A combinação do alcance massivo do WhatsApp com a inteligência artificial da Meta cria uma sinergia poderosa, oferecendo aos usuários uma experiência mais personalizada”, disse Victor Hugo, que é Líder de Negócios Digitais da Huggy, pioneira em atendimento digital.

Com a Meta AI, a Meta busca não apenas melhorar a experiência dos usuários do WhatsApp, mas também consolidar sua presença no mercado de inteligência artificial, oferecendo soluções práticas e inovadoras para o cotidiano.

Privacidade dos dados



A Meta afirma que a privacidade dos usuários é uma prioridade e que a Meta AI é projetada para proteger seus dados pessoais. A empresa garante que as conversas com a IA são criptografadas de ponta a ponta, assim como as mensagens tradicionais no WhatsApp.

No entanto, é importante ressaltar que, ao utilizar qualquer serviço de inteligência artificial, os usuários compartilham dados com a empresa desenvolvedora. Recomenda-se ler atentamente os termos de serviço da Meta para entender completamente como seus dados são coletados, utilizados e armazenados.

A Meta AI está cada vez mais integrada aos aplicativos da empresa, oferecendo uma gama de funcionalidades avançadas. Os usuários do Instagram, Facebook e WhatsApp já podem aproveitar as capacidades de inteligência artificial para realizar pesquisas, participar de chats, otimizar tarefas e criar conteúdos diretamente nas plataformas. Essas ferramentas facilitam a exploração de diversos tópicos sem a necessidade de sair do aplicativo em uso. Para experimentar essas funcionalidades, basta acessar os aplicativos relacionados ou visitar o site oficial da Meta em www.meta.ai.