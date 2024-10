No mês de outubro, o Tivoli Shopping traz de volta uma das atrações infantis mais encantadoras de todas: o “Chá das Princesas”. A nova edição acontece entre os dias 05 e 27 de outubro, aos sábados e domingos, com sessões às 14h, 16h e 18h, em frente à Vivara.

Nesta edição, além de interagir com as princesas dos contos de fadas, o evento conta com novidades especiais, como a nova loja de souvenirs e uma sessão de fotos exclusivas com as personagens, garantindo que as crianças possam eternizar o momento ao lado de suas princesas favoritas.

Durante o “Chá das Princesas”, Aurora, Bela, Branca de Neve e Cinderela apresentam um show musical encantador, interagindo com as crianças em um cenário cheio de magia. Após o espetáculo, há uma cerimônia de coroação, onde as pequenas participantes recebem suas coroas de princesas e podem tirar fotos ao lado das personagens.

Segundo Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli, o retorno do Chá das Princesas foi pensado para tornar a experiência das crianças ainda mais mágica e especial: “O Chá das Princesas foi uma das atrações mais queridas pelo nosso público infantil, e nesta edição buscamos inovar para criar momentos ainda mais inesquecíveis”, disse. “Queremos que as crianças não só se divirtam, mas vivam uma experiência única, cheia de encantamento”, completa.

Resgate da magia e diversão

Para garantir uma experiência ainda mais completa, a atração contará com uma loja de souvenirs, onde será possível adquirir fantasias, varinhas e coroas, permitindo que as crianças entrem no mundo das princesas e vivam o momento com ainda mais magia.

Para garantir os ingressos antecipadamente ou mais informações, basta acessar o site oficial www.chadasprincesasoficial.com.br ou falar com o atendimento via WhatsApp (19) 99425-9426.

Serviço:

Chá das Princesas

Quando? De 05 a 27 de outubro

Horário? Aos sábados e domingos, às 14h, 16h e 18h.

Ingressos? R$ 60,00 (antecipado) | R$ 140,00 (inteira – na portaria | sujeito à disponibilidade) | R$ 70,00 (meia – na portaria | sujeito à disponibilidade)

Local? Em frente à Vivara – Tivoli Shopping

OBS:

Todos os participantes a partir de 12 meses precisam de ingresso.

As crianças devem estar acompanhadas por um responsável maior de 18 anos, que também deve adquirir ingresso.

Não é obrigatório o uso de fantasias, mas há itens à venda no local.

Informações e ingressos: www.chadasprincesasoficial.com.br

Sobre o Tivoli Shopping

Inaugurado em novembro de 1998, o Tivoli Shopping é administrado pela AD Shopping. O empreendimento conta com 145 operações, distribuídas em um único piso, entre elas âncoras, semi âncoras e megalojas (destaque para Riachuelo, Renner, C&A, Lojas Americanas, Magazine Luiza, Marisa, Casas Bahia, Kalunga, Zanini, Danny Cosméticos, Lojas União, Cobasi, Centauro e Vivara); uma ampla praça de alimentação (com KFC, Montana Grill, Pizza Hut entre outros) e restaurantes como Outback, Coco Bambu e Estação Valentina; o Moviecom Cinemas, com quatro salas de exibição; e a Elite Academia, com 1.106 m².

O Tivoli Shopping possui o Certificado Internacional REC Standard (I-REC), que reconhece que 100% da energia consumida pelo shopping é proveniente de fontes renováveis, como a eólica, e demonstra a conduta sustentável para a contribuição da redução de emissão de gases de efeito estufa, além de ter equivalência aos créditos de carbono.

Site: www.tivolishopping.com.br | Facebook: Tivoli Shopping | Instagram: @tivoli.shopping