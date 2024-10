As cerca de 1,9 mil famílias de Nova Odessa beneficiadas pelo Programa Bolsa Família têm até o próximo dia 31 de outubro para retirar o Cartão de Monitoramento do programa referente ao segundo semestre de 2024. A retirada do cartão, onde são registradas as informações sobre a saúde dos membros da família, pode ser feita diariamente, nos dias úteis, das 8h30 às 15h, na nova sede da Diretoria Municipal de Gestão Social e Cidadania do Município.

Totalmente reformada e equipada pela Prefeitura, a nova sede do órgão fica na Rua Florianópolis, nº 305, no Jardim São Jorge – ao lado do novíssimo CRESAM (Central Municipal de Referência de Saúde da Mulher). Mais informações às famílias atendidas pelo Bolsa Família na cidade podem ser obtidas pelo WhatsApp da “Promoção Social”, o (19) 3476-1358.

Atualmente, a cidade tem cerca de 1.900 famílias atendidas pelo Programa Bolsa Família têm, e todas devem retirar o cartão semestralmente. Cada cartão traz o nome e demais informações de todos os membros da família. Nele, a equipe de Enfermagem das UBSs (Unidades Básicas de Saúde) registra todas as informações exigidas pelo Governo Federal, incluindo peso, estatura e vacinação dos membros da família, se a mulher está gestante etc.

“Com o cartão em mãos, as famílias devem procurar a UBS de referência para o seu bairro duas vezes por ano para fazer esse acompanhamento, sem necessidade de agendamento prévio. O monitoramento ocorre a cada seis meses e faz parte das condicionalidades do Programa – caso não seja realizado, o benefício pode até ser bloqueado pelo Governo Federal”, lembrou a diretora de Gestão Social da Prefeitura, Shirley Barbosa.

“E tem mais uma informação muito importante: agora, a vacinação em dia é obrigatória. O membro da família que não tiver com a caderneta de vacinação em dia para sua cidade pode até levar ao bloqueio do benefício”, explicou Cristina Bellinati Bizoto, coordenadora do CadÚnico (Cadastro Único Para Programas Sociais, federal) em Nova Odessa.

“(O preenchimento do cartão) trata-se do atendimento da ‘condicionalidade’ da Saúde do Bolsa Família, que é esse monitoramento dos membros da família. Já a condicionalidade da Educação, que é a frequência escolar da criança ou adolescente, até o Ensino Médio, é informado diretamente pela Educação ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome”, completou Shirley Barbosa.

O programa social de transferência direta e indireta de renda Bolsa Família é destinado às famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza. Além de garantir uma renda básica a essas famílias, o programa busca simplificar a cesta de benefícios e estimular a emancipação dessas famílias para que alcancem autonomia e superem situações de vulnerabilidade social.

