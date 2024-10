Campanhas de marketing com viés regional têm eficácia comprovada

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

Campanhas de marketing realizadas por agências regionais demonstram ser altamente eficazes devido ao profundo conhecimento do mercado local, uma valiosa rede de contatos e agilidade na execução. Estudos mostram que esses projetos, desde que gerenciados por um atendimento regional, resultam em aumento na taxa de conversão, além de despertar maior confiança do consumidor.

Um estudo da BIA/Nielsen revelou que campanhas desenvolvidas por equipes locais apresentam um aumento de 20% na taxa de conversão em comparação com campanhas padronizadas nacionalmente. Além disso, um relatório da Local Search Association indicou que 78% dos consumidores confiam mais em empresas que anunciam em mídias locais.

Ana Celina Bueno é especialista em marketing, sócia e fundadora da agência Acesso e Develop Live, localizada em Fortaleza. Com 24 anos de experiência, ela destaca a importância de entender as peculiaridades de cada ambiente. “Conhecer o comportamento e os movimentos do consumidor em relação às marcas é essencial para criar campanhas eficazes. Cada região tem suas especificidades, que precisam ser respeitadas e compreendidas”, afirma.

A força das agências regionais

O Rio de Janeiro e São Paulo, por serem os maiores centros urbanos e financeiros do Brasil, concentram um número expressivo de agências de publicidade e marketing, se destacando em relação ao restante do país.

Segundo dados do IBGE, em 2021, 62,5% das empresas de publicidade e marketing do Brasil estavam localizadas nas regiões Sudeste e Sul, com o Rio de Janeiro e São Paulo concentrando a maior parte. O SEBRAE, em 2020, apontou que as 5 maiores cidades em número de empresas de publicidade no Brasil eram Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre e Curitiba. Inevitavelmente, o investimento financeiro se restringe, quase sempre, a estas capitais.

Porém, fica cada vez mais claro que equipes regionais desenvolvem estratégias que dialogam especificamente com um público alvo local. Agências como a Acesso e Develop Live têm demonstrado que a personalização das campanhas é um trunfo significativo. “As marcas precisam entender que o Brasil é um país continental, com uma diversidade cultural imensa. Campanhas que funcionam no Sudeste nem sempre têm o mesmo impacto no Nordeste. Ajustar a comunicação para cada público é fundamental”, explica Ana Celina.

A especialista também enfatiza que a proximidade com o mercado local é uma vantagem competitiva. “Trabalhamos diretamente com empresas locais, o que nos permite entender melhor suas necessidades e adaptar nossas estratégias de maneira mais eficaz. Isso cria um laço de confiança e facilita a comunicação”, diz.

Exemplos de sucesso

Diversas marcas renomadas e de alcance global têm utilizado agências regionais para suas campanhas, comprovando a eficácia dessa estratégia. A comunicação personalizada conecta-se de forma mais autêntica com o público local, gerando resultados mais concretos.

Bueno aponta que ir além do eixo Rio-São Paulo é importante para que o branding possa ser eficaz, mesmo no caso de gigantes como a Coca-Cola. “Essas grandes marcas perceberam que investir em uma agência local experiente garante que sua mensagem alcance o público certo da maneira certa. É preciso falar a língua dos consumidores de cada região”, sinaliza.

O futuro das agências regionais

A inovação e a capacidade de adaptação são essenciais para o sucesso das agências regionais. Ana Celina Bueno vê a criatividade e a antecipação das tendências como fundamentais. “A inovação não é apenas uma questão tecnológica, mas também de estratégias e abordagens. Precisamos estar sempre um passo à frente, antecipando as tendências e necessidades do mercado”, afirma.

Para o futuro, a expectativa é de que a regionalização continue a ganhar força. “Com a crescente digitalização e a maior valorização das culturas locais, as agências regionais terão ainda mais espaço para crescer. Nosso papel é mostrar que a regionalização é uma estratégia eficaz e necessária para uma comunicação verdadeira”, conclui.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP