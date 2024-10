Um homem morreu após trocar tiros com a polícia no bairro Cruzeiro do Sul, em Santa Bárbara d’Oeste, nesta terça-feira (1).

Segundo informações, o homem estava armado e ameaçava moradores no momento em que a polícia chegou ao local dos fatos. Ele trocou tiros com os agentes de segurança e acabou morto.

Notícia em atualização.

Foto Portal Novo Momento