O Top10 do PRD em Americana vem com uma novata que tem chamado a atenção do meio político por seu estilo ‘diferentão’ e arriscado, dois dirigentes esportivos, um radialista e um ‘esportista da educação’.

Cezinha Polidoro vem a algumas campanhas ‘batendo na trave’. Este ano promete vir para ser um dos mais votados da cidade e beliscar sua vaga na chapa que já tem 2 vereadores.

Ana Silva, ou Ana do Povo, tem chamado a atenção de muita gente do meio político e espera surpreender nas urnas. Com um estilo mambembe de fazer campanha, tem seu nome muito comentado no meio político. Resta saber se o eleitor vai ver seu nome, dar crédito e votos.

Amigo muito próximo do prefeito Chico Sardelli (PL), Carlinhos Folha foi por muito tempo empresário ligado ao futebol. Trouxe verba para a Educação e já tem assessoria firme na campanha.

Edison Fassina é nome forte no meio da alta da cidade. Foi por anos ligado ao Rio Branco e também tem trabalho importante no NIDS (Núcleo do Desenvolvimento do Ser). Vem pra sua primeira campanha e tem tido boa aceitação.

Fechando o Top10

Prof. João Simões teve mais de 800 votos na eleição passada e agora, reúne o público da Educação e do Esporte, em especial da corrida, para tentar chegar à Câmara dos Vereadores. Próximo ao prefeito Chico Sardelli e querido na Educação, faz campanha ‘a pé’, contando com o apoio das assessorias esportivas das quais é sócio.

