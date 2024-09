Sumaré vai ter debate no Grupo Globo dia 26 de setembro

O Grupo EP, realiza, como parte de sua maior cobertura eleitoral, um debate entre os candidatos à Prefeitura de Sumaré, no dia 26 de setembro, às 14h30.

O embate será transmitido ao vivo pelo portal g1 Campinas, CBN Campinas (rádio FM e canal de youtube) e site e canal de youtube do portal acidade on Campinas. Todos os seis candidatos anunciados após as convenções confirmaram presença. São eles: Ana Cléia (Rede), Eder Dalben (Cidadania), Guilherme Dallorto (Pode), Henrique do Paraíso (Republicanos), Toninho Mineiro (Mobiliza) e Willian Souza (PT).

Os debates ficarão disponíveis na íntegra nos portais g1, acidade on e canal do youtube da rádio CBN para aqueles que não conseguirem acompanhar ao vivo.

Com apuração em tempo real e lives semanais e no dia da eleição, os veículos do Grupo EP transmitirão, ainda, 28 debates, das sete cidades com o maior número de eleitores em cada região de abrangência: Campinas (SP), São Carlos (SP), Ribeirão Preto (SP) e Varginha (MG). Neste ano, a cobertura das eleições do Grupo EP conta com o trabalho de uma extensa equipe de cerca de 400 jornalistas dos veículos da empresa. Lana Torres, gerente de Jornalismo do portal g1, comenta a ampliação da cobertura. “A realização dos debates para outras cidades por meio dos veículos do Grupo EP significa, para nós, ampliar o acesso a um subsídio importante e muitas vezes determinante para os eleitores na tomada de decisão sobre quem merece assumir a gestão municipal”.

Eliel Almeida, gerente de Jornalismo da CBN Campinas, também ressalta que transmitir o debate em todas as mídias de jornalismo do Grupo EP, democratiza o acesso à informação, pois, dessa forma, consegue alcançar o público onde quer que ele esteja. “O debate é uma ferramenta útil e que aproxima os candidatos da população. Conhecer as ideias, ver quais são os planos para cada área dos municípios e, principalmente, a visão dos candidatos, coloca o eleitor em uma posição confortável para analisar, pensar e fazer a escolha que achar mais segura para os rumos do seus municípios”.

Luciana Félix, supervisora de Conteúdo Digital do Grupo EP e do portal acidade on, acredita que os debates oferecem transparência e informação para a população. “É a oportunidade para que os candidatos possam apresentar suas propostas e responder a perguntas diretamente, permitindo que os eleitores conheçam suas posições e planos de forma clara e direta. Além disso, possibilita que os eleitores comparem as ideias e habilidades dos candidatos, ajudando-os a fazer escolhas mais informadas com base em argumentos e estratégias reais”.

O evento é parte daquela que será a maior cobertura eleitoral da história do grupo e contará, ainda, com entrevistas, programas ao vivo, interatividade e verificação de fatos. O g1 Campinas e a CBN Campinas transmitem, às 10h05, a partir de 09 de setembro, entrevistas com candidatos de Campinas. Na EPTV e no acidade on, as entrevistas de candidatos de Piracicaba têm início no dia 09 de setembro, às 11h45, e de Campinas a partir de 23 de setembro no mesmo horário.

Dinâmica do debate

A dinâmica do debate de Sumaré foi definida em reunião com representantes das candidaturas na sede da emissora, em Campinas (SP). Com a concordância de todas as candidaturas, o debate será dividido em cinco blocos:

Bloco livre: candidato pergunta para candidato sem tema pré-definido; Bloco com jornalistas: jornalistas do Grupo EP formulam perguntas e os candidatos respondem e comentam; Bloco tema único: candidato pergunta para candidato com tema único escolhido por internautas em enquete no g1; Bloco livre: candidato pergunta para candidato sem tema pré-definido; Bloco tema único e considerações finais: candidato pergunta para candidato com tema único escolhido por internautas em enquete no g1. Ao final, terão um tempo para considerações finais.

Nos blocos livre e temático a divisão do tempo ficou da seguinte forma:

Pergunta: 30 segundos

Resposta: 1 minuto e 30 segundos

Réplica: 30 segundos

Tréplica: 30 segundos

Por sua vez, no bloco com jornalistas, um candidato é questionado e um segundo, a ser sorteado, comenta, com a seguinte divisão de tempo:

Pergunta do jornalista: 30 segundos

Resposta: 1 minuto e 30 segundos

Comentário de outro candidato : 30 segundos

Réplica do candidato que respondeu: 30 segundos

Antes de encerrar o quinto bloco, os candidatos ainda terão 1 minuto, cada, para considerações finais.

Serviço – Debate Sumaré

Data: 18 de setembro

Hora: 14h30

Transmissão: portal g1 Campinas, CBN Campinas (rádio e youtube) e site e canal de youtube do portal acidade on Campinas

