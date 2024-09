O Top10 do Republicanos de Santa Bárbara vai sair também em 2 partes. Legenda do vice-prefeito Felipe Sanches, o Republicanos tem hoje um vereador mas espera crescer na onda do governador Tarcísio de Freitas e subir para 2 quem sabe até beliscar uma terceira cadeira na Câmara barbarense.

Puxa o time o vereador Isac Sorrilo. Com um mandato, consolidado com muito embates na câmara municipal, surfando nos programas habitacionais, trouxe o ex vereador Alex para assessoria pode ficar no top 5 dos vereadores mais votados de Santa Bárbara d’Oeste.

Já Rogério do Meio Ambiente é visto como candidato forte por conta do trabalho na secretaria de meio ambiente. Ele tem o apoio oficial do presidente nacional da Belém e dos deputados ligados à igreja.

