Rafael Piovezan anuncia novo acesso à Bandeirantes em Santa Bárbara

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan (PL), anunciou em suas redes sociais na tarde desta quarta-feira (18), que recebeu autorização para construção de um novo acesso à Rodovia dos Bandeirantes. O anúncio foi feito ao lado do vice-prefeito Felipe Sanches (Republicanos).

Rafael afirmou que já está com a autorização em mãos e os trâmites na prefeitura já estão em andamento. O novo acesso será no KM 122, com uma estrada municipal interligando a Bandeirantes até a Estrada Ernesto de Cillo, próximo aos distritos industriais do município.

“Com isso, temos a precisão de novos investimentos, mais indústrias e empresas e a geração de mais de 10 mil empregos em Santa Bárbara. Meus agradecimentos ao governador Tarcísio de Freitas por entender o nosso pedido e atender a nossa solicitação. Agradeço também ao secretários estaduais Gilberto Kassab e Rafael Benini. Feliz demais por compartilhar a notícia. Uma luta em nosso mandato e também dos prefeitos e dos ex-prefeitos de Santa Bárbara e demais cidades. Um avanço importante para toda a região!”, disse o prefeito em vídeo publicado no Instagram.