O Teatro Municipal Lulu Benencase recebe neste domingo (22), às 17h, o “Encontro de Canto Coral de Americana”, promovido pela Secretaria de Cultura e Turismo. A entrada é gratuita e os ingressos podem ser retirados na bilheteria com meia hora de antecedência, no dia do evento.

Ao todo, vão subir ao palco nove corais de Americana e região, reunindo 250 integrantes. Cada grupo terá 15 minutos para apresentar até três peças de livre escolha, sendo que duas podem ser acompanhadas por teclado, com som de piano, órgão ou cravo, ou de um piano, órgão, violão, violino, cravo, oboé e outros.

Confira os participantes, os respectivos repertórios e a ordem de apresentação:

Corda Coral de Americana “Maestrina Marília Andrade”

Regente: Ana Paula Rotger

Peça 1 – Jingle Coral

Compositor / arranjador: Alexandre Zilahi

Peça 2 – Pater Noster

Compositor / arranjador: Igor Stravinsky

Peça 3 – Baba Yetu

Compositor / arranjador: Christopher Tin e Chris Kiagiri

(participação do pianista Henrique Vilela)

Coral Ítalo Brasileiro de Americana

Regente: William Franchi

Peça 1 – Bella ciao

Compositor / arranjador: Folclore italiano

Peça 2 – La Montanara

Compositor / arranjador: Toni Ortelli

Peça 3 – Reginella Campagnola

Compositor / arranjador: Folclore italiano

Coral OFISB – Orquestra Filarmônica de Santa Bárbara d’Oeste

Regente: Leidson Barbosa

Peça 1 – Encontros e despedidas

Compositor / arranjador: Milton Nascimento

Peça 2 – Ponta de Areia

Compositor / arranjador: Milton Nascimento

Peça 3 – Caçador de mim

Compositor / arranjador: Milton Nascimento

Coral Vocalis (Americana)

Regente: Adilson Gombradi

Peça 1 – Manhã de Carnaval

Compositor: Luiz Bonfá

Arranjador: Adilson Gombradi

Peça 2 – Uirapuru

Compositor: Waldemar Henrique

Arranjador: Adilson Gombradi

Peça 3 – Canção do mar

Compositor: Ferres Trindade

Arranjador: Adilson Gombradi

Coral Madrigal Maestro Antonio Fraga (Jaguariúna)

Regente: Luiz Custódio

Peça 1 – Refazenda

Compositor: Gilberto Gil

Arranjador: Alexandre Zilahi

Peça 2 – Sina

Compositor: Djavan

Arranjador: Antônio Fraga

Peça 3 – Roda Viva

Compositor: Chico Buarque

Arranjador: Antônio Fraga

Vozes Bárbaras – Coral Municipal de Santa Bárbara d’Oeste

Regente: Eduardo Lustosa

Peça 1 – Baião de quatro-toques

Compositor: José Miguel Wisnik

Arranjador: Luiz Tatit

Peça 2 – Primeiros Erros

Compositor: Kiko Zambianchi

Arranjador: Eduardo Lustosa

Peça 3 – Chan-Chan

Compositor: Francisco Repilado

Arranjador: Jorge Martinez

Coral da Associação Nipo-Brasileira de Americana

Regente: Alecio Sávio

Peça 1 – Furusato

Compositor / arranjador: Tatsuyuki Takano e Teiichi Okano

Peça 2 – Primavera

Compositor: Cassiano e Silvio Rochael

Arranjador: André Protasio

Peça 3 – Jubilate Deo

Compositor / arranjador: Daniele Anselmi

Coral Municipal Profa. Zenaide F. F. Melo (Mogi Guaçu)

Regente: Claudia Benedeti

Peça 1 – Balaio

Compositor / arranjador: Heitor Villa-Lobos

Peça 2 – Ciranda em Cânone

Compositor / arranjador: Folclore brasileiro

Peça 3 – Cirandeiro

Compositor / arranjador: Bread Green

Coro InCantus (Americana)

Regente: Eduardo Lustosa

Peça 1 – Rosa Amarela

Compositor / arranjador: Heitor Villa-Lobos

Peça 2 – Domine Tu Mihi Lavas Pedes

Compositor / arranjador: José Maurício Nunes Garcia

Peça 3 – Dona Nobis

Compositor / arranjador: Carlos Alberto Pinto Fonseca

O Teatro Municipal Lulu Benencase fica na Rua Gonçalves Dias, 696 – Jardim Girassol. Outras informações pelo telefone: (19) 3408-4815.

