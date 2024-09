O Top20 do time prefeito Leitinho Schooder em sua 1a lista tem 4 vereadores eleitos e uma ex-vereadora que foi secretária até março.

O grupo do prefeito tem quase 100 candidatos e o NM vai trazer o grupo de 20 a 25 candidatos mais fortes na busca por uma das 9 vagas presentes na Câmara da cidade.

Oséias Jorge vem pelo PSD do prefeito e se tornou um dos nomes fortes nessa eleição. Sobrinho do vereador mais longevo da história de Nova Odessa, OJ vem pra consolidar o mandato e alçar novos voos.

Fenômeno da eleição de 2020, Cabo Natal vem para o jogo de 2024 com a experiência do mandato e buscando repetir a votação mais alta da cidade. Com um mandato de aprendizado, agora ele vai confirmar nas urnas se o trabalho valeu os votos dados em 2020.

Outra novata da Câmara, Márcia Rebeschini foi a única mulher no atual mandato e fez firme defesa do governo Leitinho. Eleita no PV, migrou para o União Brasil e agora vem em busca de consolidação no segundo mandato.

